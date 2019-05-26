ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

27.05.2019 21:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До II Европейских игр остаются считанные недели. На стадионе «Динамо» усилена безопасность,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Автомобили со всей необходимой техникой, которую сюда привозят для открытия мультиспортивного форума, проверяют кинологи со служебными собаками.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Если ищейка даст сигнал, на место прибудет сапёрно-пиротехнический расчёт. 

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Умный и выносливый Прис сегодня заступил на службу в восемь утра. В его обязанности входит проверка грузовых и легковых машин, которые то и дело привозят оборудование на стадион «Динамо». На неделе здесь ожидают 60 фур с грузом.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Артём Шевчук, инструктор разыскной собаки в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:
Отрабатываются упражнения, навыки, потому что собака должна находить взрывчатые вещества и для этого собака тренируется.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Лабрадоры, немецкие овчарки, спаниели – самые популярные породы собак, которые сейчас на службе у правоохранителей. В преддверии II Европейских игр на стадионе пока работают 12 ищеек с тончайшим нюхом.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Посменно, на каждом контрольно-пропускном пункте, по 12 часов.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Оксана Семашко, СТВ:
Этого красавца зовут Пегас. Его главная задача – найти предполагаемое запрещённое вещество. В МВД он служит уже четыре года.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Работоспособность псов проверяют несколько раз в день. Для затравки – учебные закладки с запахом пластида и тротила.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Анатолий Малашкевич, главный специалист по ветеринарной службе ГУКВВ МВД Беларуси:
Все служебные собаки, которые будут применяться в ходе II Европейских игр обязательно привиты против бешенства и других инфекционных заболеваний. Также, учитывая жаркие погодные условия, мы их дополнительно обработали против клещей.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Практика досмотра с использованием служебных собак сегодня хорошо отработана в России, Казахстане, Узбекистане, Египте. На крупнейших мероприятиях – это гарантия порядка и спокойствия.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Для усиления безопасности к началу II Европейских игр в Минск приедут лучшие кинологи со служебными собаками из всех белорусских регионов.

Люди в материале: Артём Шевчук, Оксана Семашко, Анатолий Малашкевич
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. До II Европейских игр остаются считанные недели. На стадионе «Динамо» усилена безопасность,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топливо подорожает до 2 рублей?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • недорогие мужские джемпера в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика