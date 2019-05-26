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«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

27.05.2019 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее свои двери распахнула выставка «Миссия милосердия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках открытия высшей наградой медсестёр удостоили нашу соотечественницу.

«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

Во время войны они выносили раненых с поля боя. Они дарили солдатам шанс на жизнь. Изображённое на картинах говорит одно: труд медицинских сестёр скорее призвание.

«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

От соискателей ждут явно не карьерных амбиций, а человеческих качеств и полной отдачи. В каждой истории за этими, казалось бы, хрупкими плечами, стоит сильная личность.

«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

Кристина Федорович, СТВ:
От проявления простой человеческой заботы до спасения жизни. Высшая награда сестёр милосердия – медаль имени Флоренс Найтингейл. Её вручают раз в два года 50 лучшим медсестрам мира. Сегодня на выставке представлены фотографии тех 12 легендарных женщин Беларуси, которые были удостоены этой награды.

«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

Одна из них  Нина Николаевна. С улыбкой вспоминает, как более полувека назад связала свою судьбу с Красным Крестом. Будучи студенткой, сутками напролёт она отдавала себя полностью работе. И вот сегодня, в свои 77, женщина не прекращает дарить окружающим добро.

«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

Нина Близнюк, лауреат медали Флоренс Найтингейл:
Медицинские процедуры, кормим, переодеваем – не уйдем, пока ему хорошо не станет. Самая главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам.

«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

Благодаря таким людям и сегодня появилась особо значимая запись в истории Красного Креста Беларуси. Галина Кулагина получила знак благодарности от каждого из пациентов, который именно благодаря добрым словам медсестры однажды поверил в свои силы, восстановился после тяжелой операции и вернулся домой здоровым.

«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

Галина Кулагина, главная медсестра ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»:
Это священная награда, для меня это большая честь. Я очень горжусь. Все пишут, все очень рады, и я счастлива.

«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

Добрых людей в Беларуси действительно много. Более миллиона двухсот тысяч человек вовлечены в движение Красного Креста. А чествование, как сегодня, лишний раз подчеркивает значимость их профессии.

«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Крайне важно, что у нас есть такие люди, представители нации, которые не только смотрят по сторонам и ищут одобрения или поддержки, а делают то, что хотят сделать для ближнего.

«Главная награда – когда вылечим, и он улыбается нам». Высшую награду сестёр милосердия вручили белоруске

Число спасённых вниманием или советом, по правде говоря, и не сосчитаешь. И, пожалуй, главное, чем помогают сёстры милосердия – это возвращение веры: веры в себя и в то, что мир не без добрых людей.

Люди в материале: Дмитрий Пиневич, Нина Близнюк, Галина Кулагина, Кристина Федорович
 
 
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Новости Беларуси. В Национальном художественном музее свои двери распахнула выставка «Миссия милосердия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках...
 
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