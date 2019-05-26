Убийство 2-летнего мальчика в Лепеле: подозревается мать и её сожитель

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лепеле нашли тело 2-летнего ребенка.

По информации Следственного комитета, двадцать седьмого мая утром в милицию обратилась 23-летняя женщина. Она рассказала, что ее 2-летний сын пропал в парке.

В ходе поиска оказалось, что женщина сообщила ложные сведения по факту исчезновения.



Фото: СК

При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что женщина была в парке одна.

Тело мальчика было обнаружено в одной из построек в ходе осмотра жилья женщины.



Фото: СК

Было осмотрено место происшествия, установлены признаки криминального характера гибели ребенка. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо малолетнего».

Задержаны мать мальчика и ее сожитель. С ними проводятся следственные действия.