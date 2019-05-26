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ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В хозяйствах Беларуси вовсю идет заготовка кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К первому укосу приступили во всех областях. На данный момент скошено около 13 % к общему плану по стране. Но это только начало, ведь из-за погодных условий аграрии были вынуждены приступить к уборке трав позже, чем в 2018 году.
Самая ароматная работа – так механизаторы говорят о сезоне заготовки кормов. Задача Александра Дорожея свежескошенную люцерну оформить в ровные валки, при этом не пропустить ни одной ценной травинки.
За 30 лет работы на тракторе он мастерски научился справляться с прицепными граблями. А их, между прочим, доверят не каждому.
Александр Дорожей, механизатор СПК «Свислочь»:
Галина Буро, СТВ:
Александр Дорожей:
А вот траве, напротив, никаких температурных поблажек. Здесь солнце союзник аграриев.
А значит, настал черёд кормоуборочных комбайнов. Подсушенную траву они подбирают и сразу измельчают.
Главный агроном СПК «Свислочь» Сергей Савчик по опыту знает: в заготовке кормов нет мелочей. Очень важно скосить траву на пике спелости – это гарантия качества, и даже в срезе стебля есть свои нюансы – 8 сантиметров от земли, иначе трава не отрастёт ко второму укосу.
Пока позволяет погода, техника работает в режиме нон-стоп.
Сергей Савчик, главный агроном СПК «Свислочь»:
Дальше закладка в сенажную траншею. Здесь важно правильно утрамбовать массу, чтобы сенаж весь год хранился свежим и ароматным. Часть травы цельными стеблями закатывают в стрейч-плёнку. И такой корм, как конфета для коровы.
Галина Буро:
К молочным рекам только через питательный корм. Результаты в цифрах: одна рогатая здесь даёт почти 29 литров молока в сутки – это много. А по результатам 2018 года этот СПК вместе с соседним поставил рекорд по удоям в области – больше 10 тысяч килограммов молока на корову. Хороший пример для всех хозяйств региона.
Следующий укос аграрии ожидают в июле, когда взойдёт новая трава. А пока все службы готовы трудиться на общий результат – ведь здесь каждый знает цену поговорке: весенний день год кормит.
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Новости Беларуси. В хозяйствах Беларуси вовсю идет заготовка кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К первому укосу приступили во всех областях. На...
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