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ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

27.05.2019 22:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В хозяйствах Беларуси вовсю идет заготовка кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К первому укосу приступили во всех областях. На данный момент скошено около 13 % к общему плану по стране. Но это только начало, ведь из-за погодных условий аграрии были вынуждены приступить к уборке трав позже, чем в 2018 году.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

Самая ароматная работа – так механизаторы говорят о сезоне заготовки кормов. Задача Александра Дорожея свежескошенную люцерну оформить в ровные валки, при этом не пропустить ни одной ценной травинки.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

За 30 лет работы на тракторе он мастерски научился справляться с прицепными граблями. А их, между прочим, доверят не каждому.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

Александр Дорожей, механизатор СПК «Свислочь»:
​​​​Мы всегда ждём начала, чтоб поработать, денежку заработать.

Галина Буро, СТВ:
Не жарко вам в тракторе?

Александр Дорожей:
Нет, у меня кондиционер стоит.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

А вот траве, напротив, никаких температурных поблажек. Здесь солнце союзник аграриев.

А значит, настал черёд кормоуборочных комбайнов. Подсушенную траву они подбирают и сразу измельчают.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

Главный агроном СПК «Свислочь» Сергей Савчик по опыту знает: в заготовке кормов нет мелочей. Очень важно скосить траву на пике спелости – это гарантия качества, и даже в срезе стебля есть свои нюансы – 8 сантиметров от земли, иначе трава не отрастёт ко второму укосу.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

Пока позволяет погода, техника работает в режиме нон-стоп.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

Сергей Савчик, главный агроном СПК «Свислочь»:
Мы получаем в пределах 115 центнеров сенажной массы на круг с гектара. То есть, это хороший показатель. Уже видно, что травы намного лучше и качественнее, по сравнению с прошлым годом.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

Дальше закладка в сенажную траншею. Здесь важно правильно утрамбовать массу, чтобы сенаж весь год хранился свежим и ароматным. Часть травы цельными стеблями закатывают в стрейч-плёнку. И такой корм, как конфета для коровы.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

Галина Буро:
Прямо с поля на ферму. Богатые белком травы – то, что надо для здорового питания коров. Плюс – в рационе минеральные вещества и белки. За такое вкусное меню бурёнки щедро благодарят литрами парного молока.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

К молочным рекам только через питательный корм. Результаты в цифрах: одна рогатая здесь даёт почти 29 литров молока в сутки – это много. А по результатам 2018 года этот СПК вместе с соседним поставил рекорд по удоям в области – больше 10 тысяч килограммов молока на корову. Хороший пример для всех хозяйств региона.

ПП-меню для бурёнок: белорусские аграрии заготавливают корма

Следующий укос аграрии ожидают в июле, когда взойдёт новая трава. А пока все службы готовы трудиться на общий результат – ведь здесь каждый знает цену поговорке: весенний день год кормит.

Люди в материале: Сергей Савчик, Александр Дорожей
 
 
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Новости Беларуси. В хозяйствах Беларуси вовсю идет заготовка кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К первому укосу приступили во всех областях. На...
 
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