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Михаил Финберг о музыкальном фэсте «Музы Несвижа»: «Фестиваль, который сближает нацию»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несвиж встретил праздник искусств «Музы Несвижа – 2019», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ежегодно эти фестивали объединяют отечественную музыку разных эпох и жанров, выставки и театральные представления. За 24 года они стали символом восстановления и возрождения истории белорусской культуры, а также традиционным праздником для жителей Несвижа.
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Новости Беларуси. Несвиж встретил праздник искусств «Музы Несвижа – 2019», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ежегодно эти фестивали объединяют отечественную...
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