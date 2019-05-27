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На экологичном транспорте. Сотрудники МЧС участвовали в велопробеге в Воложинском районе

27.05.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Воложинском районе прошел 6-й областной велопробег ветеранов и сотрудников МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На экологичном транспорте. Сотрудники МЧС участвовали в велопробеге в Воложинском районе

Он посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Почти полтысячи человек проехали на экологическом транспорте по маршруту Першаи-Ивенец-Раков.

На экологичном транспорте. Сотрудники МЧС участвовали в велопробеге в Воложинском районе

Спасатели возложили цветы к мемориалу погибших, познакомились с достопримечательностями Воложинского района.Завершился пробег спортивными и творческими конкурсами.

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Новости Беларуси. В Воложинском районе прошел 6-й областной велопробег ветеранов и сотрудников МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он посвящен 75-летию...
 
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