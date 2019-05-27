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Братиславский «Слован» покидает КХЛ
Источник материала: Tut.by
Братиславский «Слован» не сыграет в следующем сезоне КХЛ, сообщает
Об этом рассказал член совета директоров клуба Юрай Широки — младший.
— Мы не смогли найти инвестора для участия в чемпионате КХЛ и сообщили об этом руководству лиги, — приводит
До конца мая «Слован» подаст заявку на вступление в чемпионат Словакии.
Клуб выступал в КХЛ с сезона-2012/13. За семь лет в лиге «Слован» дважды попадал в плей-офф, где выбывал в первом раунде.
В прошлом сезоне «Слован» занял последнее место в Западной конференции, набрав 33 очка в 62 матчах.
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Клуб выступал в КХЛ с сезона-2012/13.
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