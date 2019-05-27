ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Братиславский «Слован» покидает КХЛ

27.05.2019 22:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Братиславский «Слован» не сыграет в следующем сезоне КХЛ, сообщает Sports.ru.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Об этом рассказал член совета директоров клуба Юрай Широки — младший.

— Мы не смогли найти инвестора для участия в чемпионате КХЛ и сообщили об этом руководству лиги, — приводит Hokej.sk слова Юрая Широкого.

До конца мая «Слован» подаст заявку на вступление в чемпионат Словакии.

Клуб выступал в КХЛ с сезона-2012/13. За семь лет в лиге «Слован» дважды попадал в плей-офф, где выбывал в первом раунде.

В прошлом сезоне «Слован» занял последнее место в Западной конференции, набрав 33 очка в 62 матчах.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клуб выступал в КХЛ с сезона-2012/13.
 
Новости дня
Новости разные
 
Горел продуктовый магазин на ул. Лынькова в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика