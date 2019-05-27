Братиславский «Слован» покидает КХЛ

Источник материала: Tut.by

Братиславский «Слован» не сыграет в следующем сезоне КХЛ, сообщает Sports.ru .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Об этом рассказал член совета директоров клуба Юрай Широки — младший.

— Мы не смогли найти инвестора для участия в чемпионате КХЛ и сообщили об этом руководству лиги, — приводит Hokej.sk слова Юрая Широкого.

До конца мая «Слован» подаст заявку на вступление в чемпионат Словакии.

Клуб выступал в КХЛ с сезона-2012/13. За семь лет в лиге «Слован» дважды попадал в плей-офф, где выбывал в первом раунде.

В прошлом сезоне «Слован» занял последнее место в Западной конференции, набрав 33 очка в 62 матчах.