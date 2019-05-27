Главный герой ЧМ: Не заиграл в «Кузне», не блистает в КХЛ, но пригвоздил Швецию, Россию и Канаду

Источник материала: Tut.by

Главный герой хоккейного чемпионата мира Марко Анттила не набрал ни одного очка на групповой стадии, зато забивал в каждом из матчей плей-офф, а в финале и вовсе отгрузил две шайбы Канаде , обеспечив золото команде Суоми. Кроме внушительных габаритов, 203-сантиметровый гигант в последние годы в своем «Йокерите» мало чем выделялся. Но рулевой финской сборной Юкка Ялонен разглядел нечто особое в могучем 34-летнем форварде, который впервые в профессиональной карьере примерил капитанскую нашивку и внес важнейший вклад в триумф национальной дружины на ЧМ-2019.



Фото: iihf.com

На 51-й минуте матча сборная России выиграла вбрасывание, но не смогла выйти из своей зоны: Орлов владел шайбой, но его очень быстро продавил Йоэль Кивиранта из финского «Ваасана» и в падении отпасовал на синюю линию. Бросок — Василевский отбивает — Зайцев подправил шайбу — и прямо на крюк Марко Анттиле.

1:0 — этот гол стал единственным в полуфинале , напоминает Sports.ru .

27 мая Марко Анттиле исполняется 34 года, и три последних сезона он играет в КХЛ за «Йокерит». Он не самый яркий игрок финской команды (больше 16 очков за регулярку не выбивал), но точно самый заметный: его рост 203 см — выше в КХЛ только защитник «Барыса» Виктор Сведберг (204 см). Когда эта высотка катается по площадке — ее невозможно не заметить.

А периодически Анттила еще и забивает.

Габариты, за счет которых можно контролировать шайбу, и сумасшедшей силы бросок — основные скиллы Анттилы. Именно поэтому его выбрал «Чикаго» на том же драфте, где Овечкин был первым, а Малкин вторым. Говорят, «Блэкхокс» задрафтовали его по знакомству.

Марко, правда, ушел только в девятом раунде под 260-м номером — и в НХЛ не поехал, набор его качеств вряд ли позволял закрепиться в «Блэкхокс», а на роль тафгая он не сильно тянул: посмотрите, как его (203 см, 104 кг) уработал Кори Кэйн (187 см, 94 кг) из «Куньлуня».

Анттила — одна из главных звезд «Ильвеса» середины — конца нулевых, затем провел два мощных сезона в составе ТПС. В этот момент на его статистику и обратили внимание менеджеры новокузнецкого «Металлурга» (не так давно играл в КХЛ).

В июле 2013-го главный тренер «Кузни» Александр Китов радовался подписанию нападающего сборной Финляндии, а в ноябре другой главный тренер команды — Герман Титов — не нашел ему места в составе: «Я просто не вижу Марко в концепции своей схемы игры. Это не значит, что он плохой игрок, недаром он выступал на чемпионате мира. Там было много хороших игроков, и он попал в состав. Может, для Анттилы не подходит наш стиль игры, таких случаев очень много».

Хотя очень странно, когда Игорь Величкин подходит под схемы тренера, а игрок сборной Финляндии — нет. Анттила не был хорош в России: 2+4 в девяти первых матчах и 0 очков в семи следующих. Чтобы разорвать контракт, «Металлургу» пришлось выставить его на драфт отказов со ссылкой в фарм — так Марко узнал, где находится Волжск. За местную «Ариаду» он набрал 2+3 в шести играх.

«Мы с женой жили в ледовом дворце. В городе не было отелей, я был единственным иностранцем в команде, и других вариантов проживания просто не было. Мы жили на так называемой базе. Также там жили еще несколько игроков и бродячая собака, о которой они заботились», — рассказывал финн на родине. При этом в интервью Марко нет никакого негатива — он воспринимал ту ссылку как новый опыт.



Фото: Reuters

Возможно, именно такое отношение к жизни и помогает ему — Анттила вообще в России одним из первых выучил слово «спокойно». Он спокойно переехал из Волжска в Швецию, затем перешел в «Йокерит» (который уже продлил его до конца апреля 2021-го) и вернулся в сборную.

Также спокойно Анттила прошел весь групповой этап ЧМ-2019 без очков, а в четвертьфинале капитан спас свою сборную от вылета за 1,5 минуты до конца третьего периода.

В субботу отправил Россию бороться за бронзу. А в воскресенье забросил две шайбы Канаде в финале.

Вторая — стала победной для Финляндии на этом чемпионате мира.

Прозвище Анттилы в Финляндии — Морко, из-за созвучия его имени с персонажем из рассказов про Муми-тролей (на русском — Морра). Только вот такого сравнения он точно не заслужил: у Туве Янссон это угрюмое и пугающее существо, а в жизни Марко пока приносит финнам только позитивные эмоции.



