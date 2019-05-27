Что ждет Беларусь в ближайшие пять лет: прогнозы экспертов

Источник материала: Ежедневник





Согласно выводам прогноза «Индекса будущего Беларуси», в ближайшие пять лет в экономике ожидается застой, а разрыв в доходах между столицей и регионами будет увеличиваться и далее.

Напомним, что в планах правительства довести среднюю зарплату в сельском хозяйстве до средней в стране . С учетом того, что средняя зарплата аграриев отстает сегодня на 43% от средней по стране, такой значительный рост должен поднять вверх по доходам и белорусские регионы.

Между тем, Центр новых идей опубликовал прогноз «Индекс будущего Беларуси» на ближайшие пять лет, который рисует совсем другие перспективы. Авторами индекса был проведен опрос 58 экспертов и были выделены 24 индикатора, которые могут влиять на будущее Беларуси.

Специалисты, представляющие 37 организаций (аналитические центры, академические структуры и общественные организации),оценивали по шкале от 0 до 100% вероятность различных сценариев развития Беларуси, совокупность которых является количественным показателем индекса.

Что будет с экономикой?

Исходя из прогнозов экспертов, в следующей пятилетке экономика будет расти в пределах от 1,5% до 3%, что считается стагнацией, – такой рост не компенсирует потерь от экономического кризиса и остается ниже роста мировой экономики, отмечает Центр новых идей.

Между 2019 и 2023 годами средняя зарплата в Беларуси будет составлять примерно 500-600 долларов, однако, как отмечается, данные цифры никак не сокращают нашу отсталость в этом вопросе от западных стран.

Внешняя задолженность, скорее всего, будет составлять 50-70% от ВВП Беларуси. По сравнению с прошлогодним прогнозом в этом году эксперты смотрят на динамику роста валовой задолженности более оптимистично – год назад самой вероятной считалась задолженность в 70-90% от ВВП Беларуси.

Что касаемо экспорта, большинство опрошенных экспертов склоняется к тому, что доля России в белорусском экспорте товаров незначительно уменьшится – до 35-40% от общего размера.

Диспропорция между Минском и регионами сохранится

В индексе отмечается, что уровень жизни белорусов в различных регионах уже давно отличается в разы. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы разница в уровне доходов у жителей Минска и регионов продолжит расти.

Авторы индекса также поинтересовались у экспертов уровнем взаимопомощи в обществе и, как оказалось, он достаточно низкий.

Незначительная часть населения (5-10%) регулярно (примерно раз в год), а значительная часть населения (25-35%) в отдельных случаях, следит за событиями общества, жертвует деньги на решение социальных и общественных проблем, тратит личное время на участие в общественных инициативах, оказывает помощь незнакомым людям в сложных ситуациях.

А вот белорусская национальная идентичность, согласно опросу, предположительно укрепится. Правда, отмечается, что внутренний конфликт в вопросе национальной идентичности имеет политический характер. Также имеет место внешнее влияние на ее формирование.

В политические реформы белорусы не верят

Отмечается, что при оценке состояния коррупции в стране мнения респондентов поделились почти поровну. Одни считают, что ее размеры и распространение сохранятся примерно на таком же уровне, как и сейчас. Другие считают, что ситуация в стране с коррупцией станет в ближайшие пять лет лучше.

Был задан экспертам и вопрос о вероятности проведения политической реформы в Беларуси. Авторы индекса отмечают, что, несмотря на заявления руководства страны о проведении в Беларуси референдума о новой Конституции, респонденты не очень верят в изменения в данной сфере (около 39% опрошенных). Порядка 30% считают, что реформы возможны, но они будут касаться только перераспределения власти внутри исполнительной вертикали.

Как отметил один из авторов индекса, директор Института политических исследований «Политическая сфера», политолог Андрей Казакевич, такой результат, по-видимому, связан с тем, что белорусы не видят какой-то серьезной подготовки к изменениям: возникновения каких-то новых политических институтов, партий, введения в публичную сферу новых людей и т.д.

Подводя итоги индекса, Андрей Казакевич заметил, что сегодня в экспертном сообществе скорее преобладает пессимистическое настроение.

«Результаты опроса показывают, что в Беларусь ждет та или иная форма застоя, а радикальных изменений ни в экономике, ни в политике, ни в других сферах ждать не стоит. Чем плоха стагнация? Проблем в Беларуси много, и то, что они не будут решаться, может сделать из нас такую европейскую периферию на очень длительный период. А это плохо, поскольку время будет упущено», – резюмировал политолог.