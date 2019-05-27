Источник материала: Soligorsk News



Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб мужчина. Причина пожара устанавливается. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.

17 мая текущего года в 03-25 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о загорании погреба по адресу: Солигорский р-н, Зажевичский с/с, аг.Зажевичи, ул.Садовая.



По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что горит погреб открытым пламенем. Возможно нахождение человека внутри. Погреб кирпичный размерами 5х5м, крыша шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицирован.



Пожар локализован в 03.43, ликвидирован в 04.04. В результате пожара крыша полностью уничтожена, закопчены стены.



Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.



















МЧС еще раз напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности, а также о необходимости установки в своих домах автономных пожарных извещателей. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно информируйте дежурную службу МЧС по телефону 101 или 112.

Информация предоставлена ГПиО Солигорского ГРОЧС.