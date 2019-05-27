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Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб мужчина. Причина пожара устанавливается.

28.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


17 мая 2019 18:02 2520

Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб мужчина. Причина пожара устанавливается.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.

17 мая текущего года в 03-25 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о загорании погреба по адресу: Солигорский р-н, Зажевичский с/с, аг.Зажевичи, ул.Садовая.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что горит погреб открытым пламенем. Возможно нахождение человека внутри. Погреб кирпичный размерами 5х5м, крыша шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицирован.

Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб мужчина. Причина пожара устанавливается.

Пожар локализован в 03.43, ликвидирован в 04.04. В результате пожара крыша полностью уничтожена, закопчены стены.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.

Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб мужчина. Причина пожара устанавливается.
Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб мужчина. Причина пожара устанавливается.
Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб мужчина. Причина пожара устанавливается.
Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб мужчина. Причина пожара устанавливается.

МЧС еще раз напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности, а также о необходимости установки в своих домах автономных пожарных извещателей. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно информируйте дежурную службу МЧС по телефону 101 или 112.

Информация предоставлена ГПиО Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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17 мая 2019 18:02 2520 Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб...
 
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