|
Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб мужчина. Причина пожара устанавливается.
28.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
17 мая 2019 18:02 2520
Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб мужчина. Причина пожара устанавливается.
17 мая текущего года в 03-25 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о загорании погреба по адресу: Солигорский р-н, Зажевичский с/с, аг.Зажевичи, ул.Садовая.
Пожар локализован в 03.43, ликвидирован в 04.04. В результате пожара крыша полностью уничтожена, закопчены стены.
МЧС еще раз напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности, а также о необходимости установки в своих домах автономных пожарных извещателей. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно информируйте дежурную службу МЧС по телефону 101 или 112.
Информация предоставлена ГПиО Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 мая 2019 18:02 2520 Во время пожара в аг. Зажевичи Солигорского р-на погиб...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)