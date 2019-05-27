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В Солигорской больнице появится аппарат МРТ. ФОТОФАКТ.

28.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


17 мая 2019 17:36 3423

В Солигорской больнице появится аппарат МРТ. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЛЫН.BY.

К концу года солигорские врачи значительно расширят возможности диагностики пациентов — в Центральной районной больнице будет установлен магнитно-резонансный томограф (МРТ). Сейчас под его размещение на территории больничного городка строят отдельное здание.

В Солигорской больнице появится аппарат МРТ. ФОТОФАКТ.

Согласно строительному проекту, новое здание для МРТ будет одноэтажным без технического этажа и подвала. С помощью коридора-перехода оно будет соединено с приемным отделением больницы. Для амбулаторных пациентов,  желающих пройти медицинскую процедуру, будет отдельных вход. Для групп населения с ограниченными возможностями предусмотрен пандус.

В Солигорской больнице появится аппарат МРТ. ФОТОФАКТ.
В Солигорской больнице появится аппарат МРТ. ФОТОФАКТ.

— Сегодня потребность в МРТ-диагностике очень высокая. Даже при том количестве специальных аппаратов, которые сейчас функционируют в государственных и частных медцентрах Минска, в среднем очередь ожидания составляет более месяца, — отмечает главврач УЗ «Солигорская ЦРБ» Ольга Белоус. — После введения в эксплуатацию кабинета МРТ в нашем городе данный вид медицинской помощи станет более доступным не только солигорчанам, но и жителям семи районов, которые закреплены за нашим учреждением здравоохранения.

Строительство нового здания под МРТ-кабинет, который будет входить в структуру рентгенологического отделения ЦРБ, планируется завершить до конца 2019 года. Вопрос, который сегодня особенно актуален — это укомплектованность нового кабинета кадрами.

В Солигорской больнице появится аппарат МРТ. ФОТОФАКТ.
В Солигорской больнице появится аппарат МРТ. ФОТОФАКТ.

— В планах отправить наших специалистов на переподготовку. Будет необходимо как минимум четыре врача-рентгенолога и шесть рентген-лаборантов, а также инженер по обслуживанию данного оборудования, — заключает Ольга Белоус. — Ожидаемый режим работы кабинета рассчитан на две смены по 8 часов пять дней в неделю. Предполагается принимать до 20 пациентов в смену.

По словам главного врача Солигорской больницы, магнитно-резонансный томограф имеет мощность магнитного поля 1,5 Тесла (Тл). С помощью него можно проводить МРТ сосудов, в том числе наблюдение кровотока в динамике, томографию сердца, мозга, МРТ-спектрографию или функциональную МРТ, позволяющую установить расположение функциональных зон головного мозга. Чем выше мощность томографа, тем более тонкую визуализацию он обеспечивает.

В Солигорской больнице появится аппарат МРТ. ФОТОФАКТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Главной особенностью магнитно-резонансной томографии является применение магнитного поля высокой мощности без использования рентгеновского излучения. Данный метод визуализации структур, не видимых другими методами, без применения ионизирующего излучения — абсолютно безвредный для пациента. При помощи МРТ можно проводить многоразовую диагностику даже беременным и новорожденным.

ИСТОЧНИК: сайт МЛЫН.BY

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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17 мая 2019 17:36 3423 В Солигорской больнице появится аппарат МРТ. ФОТОФАКТ. ...
 
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