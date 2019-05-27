1 июня отмечается Международный день защиты детей. Горожане и гости города приглашаются на мероприятие в городской парк:
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Международный день защиты детей
28.05.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
1 июня отмечается Международный день защиты детей. Горожане и гости города приглашаются на мероприятие в городской парк:
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1 июня отмечается Международный день защиты детей. Горожане и гости города приглашаются на мероприятие в городской парк: ...
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