28 мая начальник главного экспертно-правового управления
Вопрос можно задать по тел. 4-54-23.
Предварительная запись на личный прием по тел. 4-12-93.
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Начальник управления Госконтроля проведет прием граждан и прямую линию в Волковыске
28.05.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
28 мая начальник главного экспертно-правового управления
Вопрос можно задать по тел. 4-54-23.
Предварительная запись на личный прием по тел. 4-12-93.
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28 мая начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей...
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