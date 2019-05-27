28 мая начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Юрьевич Матюшенко с 11.00 до 12.00 проведет «прямую телефонную линию», с 12.00 до 13.00 — личный прием жителей Волковысского района.

Вопрос можно задать по тел. 4-54-23.

Предварительная запись на личный прием по тел. 4-12-93.

 

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