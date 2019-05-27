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За и Против: стоит ли покупать дачу
Источник материала: Myfin
Для чего нужна дача?
В современной Беларуси дача – это:
Последний вариант – для людей, не желающих огорчать других своим богатством. А большинство дач – это более чем скромные домики на приусадебных участках.
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В рамках проекта За и Против проанализируем экономические составляющие покупки дачи и разберемся, что выгоднее: участок, добротная дача или же аренда дачи участка.
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