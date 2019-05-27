ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За и Против: стоит ли покупать дачу

28.05.2019 06:22 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

За и Против: стоит ли покупать дачу
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Для чего нужна дача?

В современной Беларуси дача – это:

  • место, где люди реализуют врожденную тягу к земле, т.е. пашут, сеют, растят и гордятся урожаем;
  • возможность скромно отдохнуть от города;
  • дом подальше от чужих глаз, в котором есть все необходимое и даже больше.

Последний вариант – для людей, не желающих огорчать других своим богатством. А большинство дач – это более чем скромные домики на приусадебных участках.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках проекта За и Против проанализируем экономические составляющие покупки дачи и разберемся, что выгоднее: участок, добротная дача или же аренда дачи участка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что ждет Беларусь в ближайшие пять лет: прогнозы экспертов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика