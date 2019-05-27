В странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

Источник материала: Tut.by

Новые купюры в 100 и 200 евро вводятся в обращение в странах Евросоюза во вторник, 28 мая. Об этом днем ранее сообщил Европейский Центробанк.





Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Также они стали уже, ширина их такая же, как у купюры в 50 евро. Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.





Новые банкноты завершают обновление серии

Обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Также они содержат новый элемент — голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

Ever wondered how banknotes are made? Follow us behind the scenes at a printing works in Rome to see how the new € 200 notes are produced! We’ve updated the € 100 and € 200 notes with a new design and security features. They are entering into circulation next week. #NewBanknotes pic.twitter.com/6XWz6x9ICo — European Central Bank (@ecb) 23 мая 2019 г.

Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет , в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.