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Старый автовокзал Бреста отправил последний автобус со своей платформы
28.05.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 28 мая 2019 года, с платформы старого автовокзала города Бреста отошёл последний автобус. Им стал рейс Минск-Варшава (через Барановичи и Брест).
Аналогичный рейс будет первым на новом автовокзале, который заработает в 3 часа сегодня. Его двери уже открыты прямо сейчас, но продажа билетов начнётся через два часа после закрытия здания на ул. Мицкевича.
В час ночи
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Сегодня, 28 мая 2019 года, с платформы старого автовокзала города Бреста отошёл последний автобус. Им стал рейс Минск-Варшава (через Барановичи и Брест). ...
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