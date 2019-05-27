Старый автовокзал Бреста отправил последний автобус со своей платформы

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 28 мая 2019 года, с платформы старого автовокзала города Бреста отошёл последний автобус. Им стал рейс Минск-Варшава (через Барановичи и Брест).



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Аналогичный рейс будет первым на новом автовокзале, который заработает в 3 часа сегодня. Его двери уже открыты прямо сейчас, но продажа билетов начнётся через два часа после закрытия здания на ул. Мицкевича.



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В час ночи здание вокзала просто закрыли , в новом уже всё готово к приёму первых пассажиров.