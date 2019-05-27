ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Старый автовокзал Бреста отправил последний автобус со своей платформы

28.05.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 28 мая 2019 года, с платформы старого автовокзала города Бреста отошёл последний автобус. Им стал рейс Минск-Варшава (через Барановичи и Брест).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66568.php

Старый автовокзал Бреста отправил последний автобус со своей платформы

Аналогичный рейс будет первым на новом автовокзале, который заработает в 3 часа сегодня. Его двери уже открыты прямо сейчас, но продажа билетов начнётся через два часа после закрытия здания на ул. Мицкевича.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66568.php

Старый автовокзал Бреста отправил последний автобус со своей платформы

В час ночи здание вокзала просто закрыли, в новом уже всё готово к приёму первых пассажиров.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня, 28 мая 2019 года, с платформы старого автовокзала города Бреста отошёл последний автобус. Им стал рейс Минск-Варшава (через Барановичи и Брест). ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус выиграл российский суд за бесчеловечное обращение в СИЗО. Ему выплатят $62
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика