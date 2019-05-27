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В Беларуси раскрыто громкое убийство бизнесмена Сергея Метельского

28.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси раскрыто громкое убийство бизнесмена Сергея Метельского, его совершили в 2016 году. В расследовании помогали сотрудники МВД России. Например, применяли новые методы работы с очевидцами.

«Работа по восстановлению памяти людей, которые были очевидцами каких-либо событий, обстоятельств и которые спустя несколько лет какие-то нюансы не помнят», – рассказал первый заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь Василий Галь.

Три года назад тело Сергея Метельского обнаружили в сгоревшей машине. Его сначала застрелили, а уже потом сожгли. Следователям удалось связать это убийство с другим аналогичным преступлением. Милиционеры задержали двух мужчин, которые сознались в содеянном. Оказалось, они требовали у бизнесмена выплаты долга в полмиллиона долларов.



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В расследовании помогали сотрудники МВД России. Например, применяли новые методы работы с очевидцами.
 
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