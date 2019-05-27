Белорус выиграл российский суд за бесчеловечное обращение в СИЗО. Ему выплатят $62

Осужденный Анатолий Будыхо обратился в Ленинский районный суд Смоленска с иском к местному СИЗО о денежной компенсации морального вреда, в связи с нарушением его законных прав и интересов в период нахождения под стражей в СИЗО-1 Смоленска.





В своем исковом заявлении Анатолий указал на антисанитарное состояние камер, нарушение нормы санитарной площади камер на одного человека, отсутствие должного материально-бытового обеспечения и ненадлежащее медицинское обслуживание.





В итоге, суд решил взыскать в пользу Анатолия Будыхо 4 000 российских рублей (около $62 в эквиваленте) в счет денежной компенсации морального вреда.