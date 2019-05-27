Тест-драйв. Обновленный Suzuki Vitara - чем обделили белорусских покупателей

Источник материала: Tut.by

В начале 2019 года до нас добрался обновленный Suzuki Vitara. Перечень обновок весьма короткий — пару штрихов во внешности, пару — в интерьере, да пересмотрели комплектации. В остальном — все тот же. Компактный, резвый и создающий ощущение надежности при всей своей простоте. Мы провели пару дней в компании обновленной Vitara и сделали кое-какие выводы.

Ищите сами, смотрите сами





У компании Suzuki не так много денег, чтобы затевать масштабное обновление и так неплохо продающейся модели — с момента запуска в мире продали уже более полумиллиона Vitara. Поэтому кардинально что-то менять не стали. Изменения во внешности нужно искать с микроскопом, причем рядом должен стоять дорестайлинговый автомобиль. Решетка радиатора получила вертикальные прорези, задние фонари — светодиодные. Появились еще два варианта окраски кузова и новый дизайн литых дисков. Пожалуй, это все значимые внешние новшества.



Передняя панель теперь из мягкого пластика

В интерьере и вовсе изменений еще меньше. Если посмотреть на панель приборов, то можно заметить, что монохромный дисплей бортового компьютера поменяли на цветной. Передняя панель стала из мягкого пластика. Понравились новые кресла с ромбовидной прострочкой и комбинированной обшивкой кожа + замша. На дверных картах очень кстати сделали вставки из все той же замши. При этом видно, что пластик вокруг — совсем недорогой. Собственно, так скроен весь автомобиль — дуализм во всей красе. Но это скорее «простенько и со вкусом», а не «экономика должна быть экономной». Типично японский подход без излишеств, но и без тотальной экономии на мелочах.

Есть, да не про нашу честь

Когда мы говорим, что список обновок оказался весьма короток, то не имеем в виду те, что достались чисто европейской версии. Машины для развитых рынков могут похвастаться современными электронными ассистентами безопасности. У них есть и адаптивный круиз-контроль, и система слежения за разметкой, и функция автоматического торможения, и система предупреждения о трафике при движении задним ходом, мониторинг слепых зон. То есть все, что есть у взрослых автомобилей и уже давно становится нормой на европейском рынке. Да и для Европы не предусмотрено атмосферных двигателей. Только турбированные агрегаты. Впрочем, у нас на тест-драйве тоже была модификация с 1,4-литровым BOOSTERJET, «автоматом» и полным приводом, но о ходовых качествах чуть позже.





Задний ряд в большей степени предназначен для двоих. Спинка по углу наклона не регулируется, подлокотника нет даже в самой дорогой версии. Места для ног хватает едва-едва, особенно если спереди находятся рослые седоки.





Багажник хоть и небольшой, но правильной формы, с нишами по бокам и подпольем. Спинка заднего дивана складывается по частям. В обычном состоянии багажник вмещает 375 литров, а при сложенных спинках — 1120. Нормальный результат для машины длиной чуть больше четырех метров.

Заводной и экономичный





Suzuki Vitara — типичный «паркетник». Базовые его версии — переднеприводные, а полноприводные оснащены фирменной системой ALLGRIP SELECT, которая позволяет выбрать один из четырех режимов движения, меняя, по сути, лишь настройки электроники. На асфальте Suzuki Vitara — обычный легковой автомобиль с быстрыми реакциями, но слишком «легким» рулевым управлением. Союз 140-сильного турбомотора и традиционного гидромеханического «автомата» признаем удачным. Если с 1,6-литровым 117-сильным двигателем динамики хватало лишь в городском ритме, то с турбомотором ее хватает везде — и в городе, и за городом на обгонах. Знай топи себе педаль газа и получай эффективное ускорение едва ли не с холостых оборотов. Но — звук мотора хотелось бы потише, даже с поправкой на японское недорогое происхождение Vitara.





На прямой этот малыш стоит уверенно, в поворотах не пугает кренами. Но подвеска жестковата, явно настроена как раз для хороших асфальтовых дорог. Это просто идеальный городской проныра — небольших размеров, с резвым турбомотором, «автоматом» и небольшим расходом топлива. Смущает разве что выступающая «губа» переднего бампера, но клиренс 185 мм должен выручать при парковке к высоким бордюрам.





Еще во время первого тест-драйва два года назад мы выяснили, что этот малыш несет в себе гены деда — полноценного рамного внедорожника. Если быть аккуратным с тем самым длинным передним свесом, то можно далеко зайти в поисках предела Suzuki Vitara. Например, с диагональным вывешиванием машинка справляется играючи. Недолго вращает вывешенными колесами, а потом, похрустывая тормозами, уверенно ползет вперед.





Грунтовки и гравийки — вот где можно пошалить. Система стабилизации отключается полностью, позволяя пошалить в раллийном стиле, отправляя машину в скольжения. И только подвеска взмолится пощадить ее. Она все же короткоходная, на ямах ощутимо встряхивает машину. Валить, не разбирая ям, она не позволяет.





Цену определяет европейская сборка

Цены на обновленный Suzuki Vitara стартуют с 39 200 рублей, или 18 800 долларов. Не так уж дешево за передний привод и «механику»? А во всем «виновата» европейская сборка. Автомобиль производят на заводе Suzuki в Венгрии. С другой стороны, даже стартовая версия GL довольно прилично оснащена — система стабилизации, семь подушек безопасности (для кого-то это может стать едва ли не решающим фактором), кондиционер, электрозеркала с подогревом, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, стереосистема с кнопками управления на руле и USB, центральный замок с д/у. Такая же машина с АКП будет стоить 42 тысячи рублей.





Топовая версия GLX, как у нас на тест-драйве, обойдется в солидные 56 600 рублей (27 200 долларов). Но она будет оснащена «под завязку» — полный привод, «автомат», замечательный турбомотор, климат-контроль, светодиодные фары ближнего света, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, навигация, датчики света и дождя, замшевая отделка элементов салона, 17-дюймовые легкосплавные диски. Это лишь немногим дешевле топовой версии не менее японского Mitsubishi ASX, который еще и больше размерами. Но он явно проигрывает по дизайну, у него нет возможности заказать двухцветную окраску кузова. Но у Suzuki очень лояльная аудитория. Владельцы этой марки редко меняют его на другую марку. Плюс легенды о надежности Suzuki ничуть не уступают легендам других японских брендов.

Нам запомнилось



Листать содержимое бортового компьютера приходится неудобным «стержнем», торчащим справа из панели приборов



Классический «автомат» больше подходит для кроссовера, способного к небольшим подвигам на бездорожье



Из четырех режимов работы полного привода мы считаем самой важной возможность заблокировать муфту



Регулируемый бокс-подлокотник появился после рестайлинга



Подрулевые «лепестки» ручного переключения передач не особо-то и нужны



Кресла топовой версии выглядят стильно, но по-прежнему узкие в бедрах

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Suzuki Vitara 1.4 4х4 Рабочий объем, см3 1373 Максимальная мощность, л. с. 140 Максимальный крутящий момент, Нм 220 Максимальная скорость, км/ч 200 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 10,2 Расход топлива, л/100 км (городской) 6,2 Длина, мм 4175 Ширина, мм 1775 Высота, мм 1610 Колесная база, мм 2500 Клиренс, мм 185