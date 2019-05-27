Тело 2-летнего мальчика найдено в Лепеле. Задержана мать и ее сожитель

23-летняя мать сообщила в милицию, что ее 2-летний сын пропал, когда она гуляла с ним в парке. Позже выяснилось, что она дала ложные показания, ребенок был найден мертвым в гараже.

Об это сообщает УВД Витебского облисполкома.

Милиционеры изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что женщина в этот день выходила в город без ребенка. Был обследован парк и прилегающая территория, водолазы обыскали дно реки.

Поиски продолжились по месту проживания женщины, и в придомовой постройке было обнаружено тело мальчика.

Следователи выявили признаки криминального характера гибели ребенка. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

С целью установления фактических обстоятельств гибели ребенка продолжаются следственные и иные процессуальные действия. По стать "убийство заведомо малолетнего" возбуждено уголовное дело.