|
Тело 2-летнего мальчика найдено в Лепеле. Задержана мать и ее сожитель
Источник материала: БДГ
23-летняя мать сообщила в милицию, что ее 2-летний сын пропал, когда она гуляла с ним в парке. Позже выяснилось, что она дала ложные показания, ребенок был найден мертвым в гараже.
Об это
Милиционеры изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что женщина в этот день выходила в город без ребенка. Был обследован парк и прилегающая территория, водолазы обыскали дно реки.
Поиски продолжились по месту проживания женщины, и в придомовой постройке было обнаружено тело мальчика.
Следователи выявили признаки криминального характера гибели ребенка. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
С целью установления фактических обстоятельств гибели ребенка продолжаются следственные и иные процессуальные действия. По стать "убийство заведомо малолетнего" возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летняя мать сообщила в милицию, что ее 2-летний сын пропал, когда она гуляла с ним в парке. Позже выяснилось, что она дала ложные показания, ребенок был найден...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)