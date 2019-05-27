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 Составлен рейтинг самых опасных автомобилей, в которых чаще всего гибнут люди

28.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Согласно последнему исследованию iSeeCars, подготовленному на основе статистики американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS), самыми опасными для водителя и пассажиров являются субкомпактные и спортивные автомобили. Шанс погибнуть в таких машинах в два раза выше, чем в автомобиле большего размера.

Специалисты iSeeCars изучили данные о летальных исходах при ДТП в автомобилях 2013-2017 годов выпуска (это более 25 миллионов машин). Оказалось, что у этой печальной статистики есть закономерность — были выявлены 14 моделей, которые в два раза чаще, чем среднестатистический автомобиль, попадают в аварии со смертельным исходом. Чтобы составить рейтинг, исследователи при расчетах выводили коэффициент Fatal Accident Rate (FAR) — количество смертельных аварий по каждой модели на один миллиард миль пробега.

Самым опасным стал Mitsubishi Mirage с результатом 10,2 FAR. На втором месте спорткар Chevrolet Corvette, FAR которого составил 9,8. Замыкает тройку «лидеров» этого печального списка Honda Fit (Jazz) — 7,7 FAR. На четвертом месте — KIA Forte (Cerato), чей FAR достигает 7,4, на пятом — Chevrolet Spark (FAR 7,2). Далее следуют спортивные купе Subaru BRZ (6,9 FAR) и Nissan 370Z (6,2). Восьмое место досталось Nissan Versa (6,1). На девятом месте располагается KIA Rio с FAR, равным 5,9. Далее идут маслкары Dodge Challenger и Chevrolet Camaro (FAR 5,8 и 5,5 соответственно). На 12-м месте снова KIA: кроссовер Soul с результатом FAR 5,3. Замыкают список Hyundai Veloster Turbo и Nissan Versa Note, получившие по 5,2 FAR.

Среди кроссоверов самым опасным стал KIA Sportage (3,8 FAR). На втором месте Jeep Wrangler с результатом FAR 3,6. Замыкают четверку лидеров Lincoln MKT и Mitsubishi Outlander Sport (по 3,3 FAR), известный у нас как ASX. В семерку худших также вошли Buick Encore, на нашем рынке известный под именем Opel Mokka X, Mitsubishi Outlander и Subaru Forester (3,2 FAR). На восьмом месте Nissan Rogue (X-Trail) с результатом 2,9 FAR. Замыкают десятку опасных кроссоверов Honda CR-V (2,7) и Chevrolet Equinox (FAR 2,5).

 
 
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Согласно последнему исследованию iSeeCars, подготовленному на основе статистики американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS), самыми опасными для...
 
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