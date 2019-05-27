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Простые маринады для шашлыка

28.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Хотите, чтобы шашлык таял у вас во рту? Замаринуйте его в специальном соусе. Предлагаем подборку простых и оригинальных маринадов для шашлыка.

Универсальный маринад для шашлыка

Маринование мяса на уксусе — беспроигрышный вариант. Шашлык получается мягкий и очень вкусный, а сочности ему придает оливковое масло, которое обволакивает мясные кусочки и удерживает сок внутри.

Ингредиенты для маринования 1 кг мяса:

  • 35 мл соевого соуса
  • 17 мл бальзамического уксуса
  • 10 мл винного уксуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. сахара (без верха)
  • 1 ст. л. соли
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 200 мл минеральной воды
  • 1-2 шт. репчатого лука

Для начала соедините соевый соус, бальзамический и винный уксус, сахар. Туда же добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченный в блендере лук. Добавьте в маринад масло и соль, затем минеральную воду. Мясо замаринуется за 2-3 часа.

Маринад на чайной заварке

Еще один универсальный и очень простой рецепт маринада для шашлыка.

Ингредиенты на 1,5 кг мяса:

500 мл крепко заваренного черного чая без добавок

Специи: базилик, перец, гвоздика, соль — по вкусу

Нарежьте мясо кусочками среднего размера, засыпьте его сухими специями, посолите и тщательно перемешайте. Залейте остывшей чайной заваркой. Поставьте мясо мариноваться в холодильник на 8-12 часов.

Медовый маринад без лука

Тем, кто предпочитает шашлык с терпким, насыщенным вкусом и мягким мясом стоит попробовать простой рецепт маринада для шашлыка на основе меда.

Ингредиенты на 1,5 кг мяса:

  • 1 ст. л. меда
  • 3-4 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л.  растительного масла
  • 1 ч. л. натертого корня имбиря
  • 3-4 зубчика чеснока
  • щепотка красного перца

Растопите на водяной бане мед. Когда он станет жидким, смешайте его с соевым соусом, растительным маслом, натертым имбирем, измельченными зубчиками чеснока и красным перцем. Полученную смесь перемещайте с мясом и маринуйте 5-8 часов.

Кефирный маринад

Особенно хорош этот вид маринада для приготовления шашлыка из курицы. Но и для других видов мяса этот рецепт вполне подходит.

Ингредиенты на 1,5 кг мяса:

  • 1 л кефира (2,5 % жирности)
  • 1 кг репчатого лука
  • 1 ст. л. хмели-сунели
  • 10 горошин черного перца

Лук порубите, смешайте с перцем и хмели-сунели. Натрите полученной смесью мясо и оставьте его напитываться специями (около 10 минут). Затем залейте все кефиром и хорошо перемешайте. Поставьте мясо в прохладное место на 2 часа.

Лимонный маринад

Необычный, изысканный вкус этого простого маринада подходит не только для приготовления мяса, но и рыбы.

Ингредиенты на 1,5 кг мяса:

  • 1 лимон
  • 2-3 шт. репчатого лука
  • 5 горошин черного перца
  • 2-3 лавровых листа
  • соль, перец — по вкусу.

Лук нарежьте полукольцами, перемешайте с кусочками мяса, добавьте все специи. Лимон разрежьте на 4 части, сок выдавите на мясо. Кожуру положите в мясо и все перемешайте. Уберите в прохладное место на 4 часа.

Простой маринад для шашлыка из киви

Это маринад прекрасно подходит для приготовления шашлыка из баранины и говядины, поскольку киви делает мягким даже жесткое мясо.

Ингредиенты на 0,5 кг мяса:

  • 1 киви
  • 1 шт. репчатого лука
  • 1 ч. л. красного перца
  • кинза, укроп, молотый кориандр — по щепотке
  • 1 стакан минеральной воды

Лук и киви очистите, порежьте кубиками. Порезанное мясо смешайте со специями, луком и киви. В самом конце добавьте соль и минеральную воду. Маринуйте 5-6 часов.

Помидорный маринад для шашлыка

Еще один представитель беспроигрышных, универсальных и очень простых маринадов для шашлыка. Минимальное количество компонентов делает его еще и одним из самых бюджетных.

Ингредиенты на 1,5 кг мяса:

  • 1 кг помидоров
  • 2-3 шт.репчатого лука
  • 1 ч. л. черного перца

Каждый помидор разрежьте на 4 части. Лук — полукольцами. Смешайте все, добавьте перец. Мясо в это маринаде нужно оставить на 4 часа.

 
 
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Хотите, чтобы шашлык таял у вас во рту? Замаринуйте его в специальном соусе. Предлагаем подборку простых и оригинальных маринадов для шашлыка. Универсальный...
 
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