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Простые маринады для шашлыка
28.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Хотите, чтобы шашлык таял у вас во рту? Замаринуйте его в специальном соусе. Предлагаем подборку простых и оригинальных маринадов для шашлыка.
Универсальный маринад для шашлыка
Маринование мяса на уксусе — беспроигрышный вариант. Шашлык получается мягкий и очень вкусный, а сочности ему придает оливковое масло, которое обволакивает мясные кусочки и удерживает сок внутри.
Ингредиенты для маринования 1 кг мяса:
Для начала соедините соевый соус, бальзамический и винный уксус, сахар. Туда же добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченный в блендере лук. Добавьте в маринад масло и соль, затем минеральную воду. Мясо замаринуется за 2-3 часа.
Маринад на чайной заварке
Еще один универсальный и очень простой рецепт маринада для шашлыка.
Ингредиенты на 1,5 кг мяса:
500 мл крепко заваренного черного чая без добавок
Специи: базилик, перец, гвоздика, соль — по вкусу
Нарежьте мясо кусочками среднего размера, засыпьте его сухими специями, посолите и тщательно перемешайте. Залейте остывшей чайной заваркой. Поставьте мясо мариноваться в холодильник на 8-12 часов.
Медовый маринад без лука
Тем, кто предпочитает шашлык с терпким, насыщенным вкусом и мягким мясом стоит попробовать простой рецепт маринада для шашлыка на основе меда.
Ингредиенты на 1,5 кг мяса:
Растопите на водяной бане мед. Когда он станет жидким, смешайте его с соевым соусом, растительным маслом, натертым имбирем, измельченными зубчиками чеснока и красным перцем. Полученную смесь перемещайте с мясом и маринуйте 5-8 часов.
Кефирный маринад
Особенно хорош этот вид маринада для приготовления шашлыка из курицы. Но и для других видов мяса этот рецепт вполне подходит.
Ингредиенты на 1,5 кг мяса:
Лук порубите, смешайте с перцем и хмели-сунели. Натрите полученной смесью мясо и оставьте его напитываться специями (около 10 минут). Затем залейте все кефиром и хорошо перемешайте. Поставьте мясо в прохладное место на 2 часа.
Лимонный маринад
Необычный, изысканный вкус этого простого маринада подходит не только для приготовления мяса, но и рыбы.
Ингредиенты на 1,5 кг мяса:
Лук нарежьте полукольцами, перемешайте с кусочками мяса, добавьте все специи. Лимон разрежьте на 4 части, сок выдавите на мясо. Кожуру положите в мясо и все перемешайте. Уберите в прохладное место на 4 часа.
Простой маринад для шашлыка из киви
Это маринад прекрасно подходит для приготовления шашлыка из баранины и говядины, поскольку киви делает мягким даже жесткое мясо.
Ингредиенты на 0,5 кг мяса:
Лук и киви очистите, порежьте кубиками. Порезанное мясо смешайте со специями, луком и киви. В самом конце добавьте соль и минеральную воду. Маринуйте 5-6 часов.
Помидорный маринад для шашлыка
Еще один представитель беспроигрышных, универсальных и очень простых маринадов для шашлыка. Минимальное количество компонентов делает его еще и одним из самых бюджетных.
Ингредиенты на 1,5 кг мяса:
Каждый помидор разрежьте на 4 части. Лук — полукольцами. Смешайте все, добавьте перец. Мясо в это маринаде нужно оставить на 4 часа.
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Хотите, чтобы шашлык таял у вас во рту? Замаринуйте его в специальном соусе. Предлагаем подборку простых и оригинальных маринадов для шашлыка. Универсальный...
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