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В Мексике рядом с колледжем нашли прицеп с трупами

28.05.2019 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тела восьми человек были брошены преступниками в прицепе рядом с колледжем в мексиканском городе Чильпансинго.

Тела были найдены рядом с колледжем, который принадлежит супруге губернатора штата Герреро Эктора Астудильо Флореса.

Одновременно в курортном городе Акапулько в том же штате с субботу по понедельник были убиты не менее семи человек. Двое погибших были сотрудниками национальной жандармерии - подразделения федеральной полиции страны.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
 
 
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Тела восьми человек были брошены преступниками в прицепе рядом с колледжем в мексиканском городе Чильпансинго.
 
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