Беларусь по скорости интернета уступает всем соседям









проекта Speedtest Global Index, который ежемесячно проводит замеры скорости мобильного и фиксированного широкополосного интернета в разных уголках планеты, пишет Тhinktanks.by Таковы апрельские данныеSpeedtest Global Index, который ежемесячно проводит замеры скорости мобильного и фиксированного широкополосного интернета в разных уголках планеты, пишет





По итогам апрельского отчёта, Беларусь в рейтинге занимает 52-е место со скоростью 43.53 Мбит/сек.





В рейтинге скорости фиксированного широкополосного интернета страны-соседи Беларуси выглядят так: Литва - на 25-м месте, Польша - на 32-м, Латвия - на 34-м, Россия - на 46-м, а Украина - на 51-м месте.





На первом месте в мире по скорости передачи данных в фиксированных линиях широкополосного интернета находится Сингапур (197.50 Мбит/сек), за которым следуют Гонконг (172.67 Мбит/сек) и Южная Корея (144.76 Мбит/сек).









В свою очередь, Норвегия оказалась на первом месте по показателям скорости мобильного интернета (65.41 Мбит/сек). Далее в рейтинге расположились Канада (64.42 Мбит/сек) и Южная Корея (63.81 Мбит/сек).





Беларусь же по скорости мобильного интернета весьма существенно уступает лидерам. Скачивание в среднем в Беларуси, по данным индекса, занимает 11,66 Мбит/сек, а загрузка 8,84 Мбит/сек. В мобильном рейтинге позиция Беларуси 116-я.





Страны-соседи в индексе скорости мобильного интернета расположились следующи образом: Литва - на 17-м месте, Латвия - на 43-м, Польша - на 47-м, Россия - на 81-м, а Украина - на 91-м.