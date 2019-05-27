КГК проверил инновации в Могилевской области – все грустно

Анализ показал, что в регионе не задействован потенциал по созданию производств, основанных на прорывных технологиях, а также продукции, новой для мирового рынка. Более половины инвестиционных проектов, которые включены в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, реализуются ненадлежащим образом.





Такое положение дел во многом обусловлено недостатком финансовых ресурсов. Ежегодно в Могилевской области затраты на инновации не превышают 100 млн рублей, или 1,5% от валового регионального продукта.





Из-за этого снижаются объемы оказания услуг инновационного характера. То же происходит и с поставками инновационной продукции, более половины которой приходится лишь на четыре предприятия: ОАО "Белшина", "Могилевлифтмаш", "Моготекс" и "Могилевхимволокно".



