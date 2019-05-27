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Казахская нефть для Беларуси: толлинг это не троллинг

28.05.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь обсуждает с Казахстаном перспективы поставок не только нефти, но и нефтепродуктов для дальнейшей дополнительной переработки на отечественных НПЗ. Об этом журналистам в Нур-Султане рассказал посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В отношении нашего сотрудничества в торговле углеводородами, Беларусь неоднократно бросала свой взор на Казахстан как на партнера по поставкам. В этом году глава государства дал соответствующее поручение о проведении переговоров на эту тему с казахстанскими производителями", - отметил посол. 

По его словам, в начале года сложилась такая ситуация, что модернизированные казахстанские нефтеперерабатывающие предприятия зачастую производят избыточное количество нефтепродуктов. А Беларусь в свою очередь обладает мощностями для производства нефтепродуктов высокого качества. 

"Для нас это не первое взаимодействие. Вместе с тем сейчас мы ведем переговоры, чтобы существенно нарастить объемы поставок", - рассказал Анатолий Ничкасов. Он привел пример, что уже были даны поручения о поставках нефтепродуктов для переработки в Беларуси на толлинговой основе. Таким образом, речь идет не только о поставках в Беларусь сырой нефти, но и уже выработанных из нее нефтепродуктов. 


"Это не только нефть, но и ряд нефтепродуктов, которые на наших предприятиях могут дорабатываться с получением более высоких соответствующих качеств продукта", - пояснил посол. 

Толлингом в международной практике называются операции с давальческим сырьем. Это переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции. 

О предложении активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам нефти ранее заявил Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым. "Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - сказал Александр Лукашенко. 

 
 
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Беларусь обсуждает с Казахстаном перспективы поставок не только нефти, но и нефтепродуктов для дальнейшей дополнительной переработки на отечественных НПЗ. Об...
 
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