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Взрослые любят сказки и мультики: минский прокат возглавил "Аладдин"
Источник материала: Партизан
Фильм-сказка "Аладдин" в последние выходные весны перехватил пальму первенства у "Мстителей" и других недавних хитов, сообщило УП "Минсквидеопрокат".
"Мстители: Финал" при этом занял пятое место по количеству посетителей кинотеатров, обслуживаемых "Минсквидеопрокатом". Строкой выше - Покемон. Детектив Пикачу.
Тройку лидеров открыла третья часть "Джон Уик". На втором месте - мультфильм "Тайная жизнь домашних животных 2".
Адаптация диснеевского мультфильма уже собрала в мировом прокате $207 млн, выше, чем прогнозировали перед премьерой аналитики. При этом "Аладдин" показал самый успешный старт среди всех фильмов Гая Ричи.
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Фильм-сказка "Аладдин" в последние выходные весны перехватил пальму первенства у "Мстителей" и других недавних хитов, сообщило УП "Минсквидеопрокат".
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