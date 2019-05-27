ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый посол России прибудет в Минск 2 июня

28.05.2019 09:08 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Новый посол России прибудет в Минск 2 июня
БЕЛТА

Лавров подчеркнул, что новый посол Дмитрий Мезенцев участвовал в переговорах, сообщает Интерфакс.

Предыдущий посол России в Беларуси Михаил Бабич был назначен 24 августа 2018 года, но вскоре освобожден от должности указом президента России. 

Ранее глава белорусского МИД заявил, что готов встретиться с Дмитрием Мезенцевым, как только дипломат прибудет в нашу страну. 

«Как только он приедет, мы сразу встретимся», - слова Владимира Макея приводит БЕЛТА

Новый посол России прибудет в Минск 2 июня
СМИ: посла России в Беларуси Михаила Бабича снимают с должности
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандальный экс-премьер Италии прошел на выборах в Европарламент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика