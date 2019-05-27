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Новый посол России прибудет в Минск 2 июня
28.05.2019 09:08 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Лавров подчеркнул, что новый посол Дмитрий Мезенцев участвовал в переговорах, сообщает Интерфакс.
Предыдущий посол России в Беларуси Михаил Бабич был назначен 24 августа 2018 года, но вскоре освобожден от должности указом президента России.
Ранее глава белорусского МИД заявил, что готов встретиться с Дмитрием Мезенцевым, как только дипломат прибудет в нашу страну.
«Как только он приедет, мы сразу встретимся», - слова Владимира Макея приводит
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Об этом сообщил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
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