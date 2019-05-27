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ЕРИП планирует ввести распознавание человека по лицу и голосу

28.05.2019 09:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЕРИП поделился планами запуска уже в этом году удаленной биометрической идентификации пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


Система удаленной идентификации позволяет распознавать человека удаленно — с помощью голоса и изображения лица. Идентификация выполняется при попытке войти в какую-либо систему.

Предполагается, что будут использоваться два способа распознавания — по лицу и голосу. Предусмотрена обязательная так называемая «проверка живости». Система убедится, что перед ней живой человек, а не фотография. После этого клиент попадает в приложение банка, где сможет провести различные платежи.

В компании говорят, что биометрия не будет заменой стандартной идентификации. Она станет дополнительным вариантом либо основным для отдельных услуг. Сейчас активно идет тестирование, ожидается, что система будет запущена в ближайшие месяцы.

 
 
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Система удаленной идентификации позволяет распознавать человека удаленно - с помощью голоса и изображения лица.
 
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