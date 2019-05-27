|
Двигатель от «жигулей», руль - от VW. Кузнец из Щучинского района собрал необычную машину
Источник материала: Tut.by
Кузнец Армен Васильян из деревни Старовщина, что в Щучинском районе, создал необычный автомобиль. На постройку машины ушло два года, но и сейчас местный Кулибин не прекращает работу по ее усовершенствованию,
Машина, ясное дело, на ходу. И постоянно привлекает внимание.
— Ехал сегодня по трассе М6, польская фура сигналила — просила остановиться, — рассказывает Армен Владимирович. — Как же тут не разрешить человеку сделать фото?!
К транспортному средству у сотрудников ГАИ вопросов нет. Техника зарегистрирована и имеет номерной знак. Под капотом — 75 лошадиных сил, расход на 100 километров около 6 литров.
Чудо-машина собрана из частей разных автомобилей: двигатель — от «жигулей», руль — от VW, рулевое управление — от «Москвича», рулевая колонка — от Mercedes-Benz, коробка передач — от Audi, есть и детали от трактора. У машины две коробки передачи.
Про фишки своего необычного автомобиля хозяин может рассказывать долго и с удовольствием. Сетует, что для исполнения всех задумок у него не хватает времени. Но, несмотря на занятость, он собирается представить свою машину на автофестивале SunDay в Гродно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кузнец Армен Васильян из деревни Старовщина, что в Щучинском районе, создал необычный автомобиль. На постройку машины ушло два года, но и сейчас местный Кулибин не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)