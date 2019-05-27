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Двигатель от «жигулей», руль - от VW. Кузнец из Щучинского района собрал необычную машину

28.05.2019 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кузнец Армен Васильян из деревни Старовщина, что в Щучинском районе, создал необычный автомобиль. На постройку машины ушло два года, но и сейчас местный Кулибин не прекращает работу по ее усовершенствованию, сообщает «Дзянніца».


Фото: dzyannica.by

Машина, ясное дело, на ходу. И постоянно привлекает внимание.

— Ехал сегодня по трассе М6, польская фура сигналила — просила остановиться, — рассказывает Армен Владимирович. — Как же тут не разрешить человеку сделать фото?!

К транспортному средству у сотрудников ГАИ вопросов нет. Техника зарегистрирована и имеет номерной знак. Под капотом — 75 лошадиных сил, расход на 100 километров около 6 литров.



Чудо-машина собрана из частей разных автомобилей: двигатель — от «жигулей», руль — от VW, рулевое управление — от «Москвича», рулевая колонка — от Mercedes-Benz, коробка передач — от Audi, есть и детали от трактора. У машины две коробки передачи.

Про фишки своего необычного автомобиля хозяин может рассказывать долго и с удовольствием. Сетует, что для исполнения всех задумок у него не хватает времени. Но, несмотря на занятость, он собирается представить свою машину на автофестивале SunDay в Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Кузнец Армен Васильян из деревни Старовщина, что в Щучинском районе, создал необычный автомобиль. На постройку машины ушло два года, но и сейчас местный Кулибин не...
 
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