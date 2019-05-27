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Вместе выгодно: пять лет ЕАЭС – взгляд из Беларуси

28.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пять лет взаимовыгодных отношений. Евразийский экономический союз позволяет реализовывать потенциал не только крупным производствам стран-участниц, но и рядовым жителям. Как именно, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Этот таможенный терминал под Минском в год обслуживает до 20 тысяч большегрузов. Дальнобойщик Андрей Игнатчик говорит, что раньше машины стояли сутками. Теперь, благодаря нормам Таможенного кодекса ЕАЭС, документы можно оформить онлайн за несколько минут. Груз еще в пути, а таможенники уже знают о нем и его перевозчике. 

«Приехали. Сдали документ, досмотрелись и все. Забрали документы, уехали…. Сейчас быстрее стало», – указал дальнобойщик Сергей Игнатчик.

Рынок ЕАЭС – это 180 миллионов покупателей, которые не только развивают свой бизнес-потенциал, но и учатся. Этот тренинг проводит Виталий Кайков, специалист из Казахстана. Рассказывает о новых стандартах медицинских исследований. Сейчас в странах «евразийской пятерки» их проводят по единым правилам.

«К нам в Казахстан, в Россию, в Беларусь приезжают специалисты из разных стран, в том числе ЕАЭС. И здесь принимаются большие усилия по стандартизации науки, технологий. И был принят ряд стандартов в области лабораторной и клинической практики на уровне решений, утвержденных руководством ЕАЭС», – отметил сотрудник центра развития здравоохранения Казахстана Виталий Кайков.

Граждане ЕАЭС едут в Беларусь и за образованием. Самые популярные у иностранцев направления – программирование, робототехника и кибернетика. Благодаря развитым IT-технологиям Беларусь называют «Кремниевой долиной» Евразийского союза.

«Потенциал наш реализовывают за счет этих природных монополий. Газ, нефть, дерево, уголь. Это неправильно. Потому что маржинальность этих отраслей все время падает. И нужно решать проблему. Без цифровизации экономики решить эту проблему будет невозможно», – указал заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

За пять лет Евразийский экономический союз доказал свою эффективность. В прошлом году общий товарооборот его стран-участниц составил 35 миллиардов долларов, 4,5 из которых пришлись на Беларусь. 

О том, как Евразийский экономический союз сближает людей и страны, смотрите в документальном фильме «Вместе выгодно» на телеканале «МИР». 



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Евразийский экономический союз позволяет реализовывать потенциал не только крупным производствам стран-участниц, но и рядовым жителям.
 
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