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Александра Кирилович — мама четверых детей и боец спецназа — представит Беларусь на конкурсе «Миссис Вселенная-2019»

28.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В столице выбрали «Миссис Минск-2019» – ею стала Александра Кирилович, которая представит Беларусь на международном конкурсе «Миссис Вселенная».Александра Кирилович — мама четверых детей и боец спецназа — представит Беларусь на конкурсе «Миссис Вселенная-2019»

Победительница конкурса Александра Кирилович завоевала единогласные симпатии жюри. Александра — КМС по дзюдо-самбо, она была одной из первых выпускниц факультета Внутренних войск МВД при Военной академии Республики Беларусь и служила в войсках специального назначения. Капитан запаса, юрист, фитнес-тренер, бизнесвумен и мама четверых детей.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице выбрали «Миссис Минск-2019» – ею стала Александра Кирилович, которая представит Беларусь на международном конкурсе «Миссис Вселенная». Победительница...
 
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