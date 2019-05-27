Александра Кирилович — мама четверых детей и боец спецназа — представит Беларусь на конкурсе «Миссис Вселенная-2019»

Источник материала: Новости Хотимска

В столице выбрали «Миссис Минск-2019» – ею стала Александра Кирилович, которая представит Беларусь на международном конкурсе «Миссис Вселенная».



Победительница конкурса Александра Кирилович завоевала единогласные симпатии жюри. Александра — КМС по дзюдо-самбо, она была одной из первых выпускниц факультета Внутренних войск МВД при Военной академии Республики Беларусь и служила в войсках специального назначения. Капитан запаса, юрист, фитнес-тренер, бизнесвумен и мама четверых детей.