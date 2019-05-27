Загадочные сооружения нашли на Луне

Источник материала: Новости Хотимска

Эти необычные находки были сделаны канадским уфологом Пачитто Домиником из Монреаля еще в начале текущего года, однако интригующая информация только сейчас распространилась по Всемирной паутине с подачи более известных коллег исследователя Пачитто рассказывает, что рассматривал на официальном сайте НАСА снимки естественного спутника Земли, полученные несколько лет назад автоматической межпланетной станцией «Lunar Reconnaissance Orbiter», и неожиданно обнаружил на изображениях поверхности Луны множество аномалий, подозрительно похожих на различные рукотворные сооружения. По мнению канадца, перед нами надежные доказательства присутствия на Селене разумной жизни (в прошлом или даже настоящем). Особое внимание уфолога привлек объект ровной пирамидальной формы, возвышающийся в одном из крупных ударных кратеров. Согласно теории Доминика, представители некоей внеземной цивилизации возводили пирамиды на Луне тысячи или даже миллионы лет назад, а затем посетили Землю и построили аналогичные сооружения в Древнем Египте, ставшие с тех пор легендарными загадками для человека.