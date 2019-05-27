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Беловежская пуща вошла в топ самых красивых парков Европы
28.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
24 мая отмечается Европейский день парков. К этой дате немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle составила подборку самых впечатляющих природных ландшафтов Европы.
Триглав: орхидеи и эдельвейсы
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24 мая отмечается Европейский день парков. К этой дате немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle составила подборку самых впечатляющих природных ландшафтов Европы....
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