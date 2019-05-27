|
Светлана Лобода показала годовалую дочь
28.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Известная певица Светлана Лобода поделилась совместным снимком со своей маленькой дочкой в личном Instagram-аккаунте.
На фото можно увидеть звезду и ее дочку Тильду, которая сидит на руках у мамы вполоборота к фотографу.
Отметим, что 24 мая малышке исполнился год. Ранее певица уже делилась фотографиями дочки. Но именно новый снимок можно по праву назвать первой полноценной фотографией Тильды. Поклонники творчества Лободы поздравили ребенка с днем рождения, а также пожелали огромного здоровья и счастья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная певица Светлана Лобода поделилась совместным снимком со своей маленькой дочкой в личном Instagram-аккаунте. На фото можно увидеть звезду и ее дочку Тильду,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)