Светлана Лобода показала годовалую дочь

Источник материала: Новости Хотимска

Известная певица Светлана Лобода поделилась совместным снимком со своей маленькой дочкой в личном Instagram-аккаунте.

На фото можно увидеть звезду и ее дочку Тильду, которая сидит на руках у мамы вполоборота к фотографу.

Отметим, что 24 мая малышке исполнился год. Ранее певица уже делилась фотографиями дочки. Но именно новый снимок можно по праву назвать первой полноценной фотографией Тильды. Поклонники творчества Лободы поздравили ребенка с днем рождения, а также пожелали огромного здоровья и счастья.