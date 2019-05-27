Кристина Асмус примерила новое амплуа

Источник материала: Новости Хотимска

Актриса Кристина Асмус примерила новое апмлуа. Она показала в личном Instagram-аккаунте свою первую «кинодочь».

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус поделилась снимком с четырехлетней Клементиной Шипенко, которая стала ее «кинодочерью» в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст».

Асмус и ее маленькая коллега выглядят вместе очень гармонично. Кристина Асмус подписала пост: «Доросла до ролей #яжмать. Моя первая кинодочь — Клементина Шипенко. Ласточка моя, ты прекрасна! Счастье было быть твоим партнером!!»

Напомним, Кристина Асмус с мужем, резидентом Comedy club Гариком Харламовым, воспитывает дочь. Пара сыграла свадьбу в 2013 году, а в 2014 году у них родилась девочка, которую звездные родители назвали Настя.