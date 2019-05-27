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Для начальных комплектаций внедорожника УАЗ «Патриот» предложили больше опций

28.05.2019 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

УАЗ расширил выбор оснащения для внедорожника «Патриот». Знакомыми по специальной версии Life Style опциями теперь можно укомплектовать и более доступные исполнения модели, сообщает пресс-служба российского производителя.


Так, в комплектациях «Классик» и «Оптимум» за доплату в 10 900 российских рублей (169 долларов в пересчете) теперь доступна аудиосистема с четырьмя динамиками и поддержкой формата MP3, а также пластиковый кожух запасного колеса с надписью «Patriot» (4490 рублей или 69 долларов по курсу). Для исполнения «Классик» можно заказать систему парковки с датчиками в заднем бампере и аудиооповещением за 6900 рублей (107 долларов), а такая же опция для «Оптимума», но с дополнительными сонарами в переднем бампере обойдется в 10 900 рублей (около 170 долларов).


Также покупатели смогут дополнить «Патриот» в комплектациях «Классик» и «Оптимум» пакетом «Безопасная парковка» (с камерой заднего вида и только в сочетании с пакетом «Мультимедиа») — за 9900 и 14 900 рублей (153 и 231 доллар).


Еще одно новшество в списке оснащения касается всех комплектаций «Патриота». Легкосплавные колеса «Футбол» с шинами размерностью 235/70 R16 в качестве опции будут доступны для Патриотов в любом исполнении — за 22 900 рублей (355 долларов) для «Классика» и «Оптимума» и за 4900 рублей (76 долларов) для «Престижа». А для машин в комплектации «Максимум» литые диски «Футбол» предлагаются без доплаты.

«Патриоты» с пересмотренным списком дополнительного оборудования поступят в продажу в июне этого года.

 
 
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УАЗ расширил выбор оснащения для внедорожника «Патриот». Знакомыми по специальной версии Life Style опциями теперь можно укомплектовать и более доступные исполнения...
 
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