Новый генсек ОДКБ в своей работе должен учитывать интересы всех стран организации - глава МИД Армении

Источник материала: Интерфакс

Новый генеральный секретарь ОДКБ в работе должен руководствоваться основополагающими документами организации, исходить из общих интересов стран-участниц, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с кандидатом на пост генсека от Беларуси Станиславом Засем в Ереване.

"Генсек в рамках своих полномочий должен руководствоваться основополагающими документами Организации, общими интересами всех стран-членов и политической линией", - сказал Мнацаканян.

По его словам, на заседании СМИД ОДКБ в Бишкеке 22 мая была достигнута договоренность о представлении на рассмотрение Совета коллективной безопасности организации кандидата на пост генсека Организации, а также о сроках реализации работ по правовому регулированию случаев досрочного прекращения полномочий генсека ОДКБ, сообщили во вторник в пресс-службе МИД Армении.

В минувшую среду в Бишкеке глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков сообщил, что Совет министров иностранных дел стран ОДКБ на заседании в узком кругу принял решение внести на рассмотрение глав государств кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года.

Он добавил, что саммит глав государств ОДКБ планируется провести в Бишкеке 28 ноября. По его словам, накануне встречи Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел организации.

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября 2018 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по Уставу должен быть выбран от Беларуси. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивал на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.