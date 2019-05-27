На VOKA запустился инклюзивный телеканал для детей с нарушениями слуха

Видеосервис VOKA запустил новый канал для детей с ярким названием «Рыжий». Это единственный детский телеканал, в котором программы идут с сурдопереводом. Такая особенность обусловлена тем, что он ориентирован в том числе на детей с особенностями слухового восприятия и глухотой.

Появление необычного канала в активе видеосервиса стало ответом на обращение Общественного объединения «Белорусское общество глухих» с просьбой предоставить детям, имеющим нарушения слуха, возможность смотреть телепрограммы, созданные с учетом их особенностей. Согласно актуальной статистике, в Беларуси заболеваниями органов слуха страдают более 320 тыс. человек, из них боле 46 тыс. – дети до 18 лет, в том числе более 3 тыс. детей-инвалидов по слуху. Теперь они смогут получить доступ к просмотру популярных детских мультфильмов, сериалов и передач, а также разнообразным познавательным и развлекательным передачам, благодаря которым дети учатся познавать мир, обогащают свой интеллектуальный и эмоциональный багаж.

«Для нас важно, чтобы VOKA продолжал свое развитие как видеосервис в буквальном смысле для всех – для зрителей не только с разными вкусами и интересами, но и разными потребностями. Канал «Рыжий» будет интересен и полезен не только детям с особенностями слухового восприятия, но и каждому их сверстнику – ведь они смогут смотреть свои любимые передачи и мультфильмы и одновременно учиться принимать и понимать мир и окружающих людей во всем разнообразии», – отметил заместитель генерального директора компании velcom | A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Канал «Рыжий» будет включен в базовый пакет IPTV для пользователей фиксированного интернета от VOKA, а также будет доступен к просмотру в режиме онлайн через сайт voka.tv и в приложениях VOKA для ОС Android и iOS.

Контент канала «Рыжий» на 50% состоит из различных мультсериалов, на 15% – из художественных фильмов для детей и подростков, на 15% – из полнометражных мультфильмов, на 10% – из художественных сериалов и на 10% – из развлекательных программ. Среди них – уникальный кинословарь «Вижу смысл», благодаря которому маленькие зрители могут обучиться языку жестов, чтобы лучше понимать не только содержание канала, но и друг друга.