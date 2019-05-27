ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На VOKA запустился инклюзивный телеканал для детей с нарушениями слуха

28.05.2019 10:27 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Видеосервис VOKA запустил новый канал для детей с ярким названием «Рыжий». Это единственный детский телеканал, в котором программы идут с сурдопереводом. Такая особенность обусловлена тем, что он ориентирован в том числе на детей с особенностями слухового восприятия и глухотой.

Появление необычного канала в активе видеосервиса стало ответом на обращение Общественного объединения «Белорусское общество глухих» с просьбой предоставить детям, имеющим нарушения слуха, возможность смотреть телепрограммы, созданные с учетом их особенностей. Согласно актуальной статистике, в Беларуси заболеваниями органов слуха страдают более 320 тыс. человек, из них боле 46 тыс. – дети до 18 лет, в том числе более 3 тыс. детей-инвалидов по слуху. Теперь они смогут получить доступ к просмотру популярных детских мультфильмов, сериалов и передач, а также разнообразным познавательным и развлекательным передачам, благодаря которым дети учатся познавать мир, обогащают свой интеллектуальный и эмоциональный багаж.

«Для нас важно, чтобы VOKA продолжал свое развитие как видеосервис в буквальном смысле для всех – для зрителей не только с разными вкусами и интересами, но и разными потребностями. Канал «Рыжий» будет интересен и полезен не только детям с особенностями слухового восприятия, но и каждому их сверстнику – ведь они смогут смотреть свои любимые передачи и мультфильмы и одновременно учиться принимать и понимать мир и окружающих людей во всем разнообразии», – отметил заместитель генерального директора компании velcom | A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Канал «Рыжий» будет включен в базовый пакет IPTV для пользователей фиксированного интернета от VOKA, а также будет доступен к просмотру в режиме онлайн через сайт voka.tv и в приложениях VOKA для ОС Android и iOS.

Контент канала «Рыжий» на 50% состоит из различных мультсериалов, на 15% – из художественных фильмов для детей и подростков, на 15% – из полнометражных мультфильмов, на 10% – из художественных сериалов и на 10% – из развлекательных программ. Среди них – уникальный кинословарь «Вижу смысл», благодаря которому маленькие зрители могут обучиться языку жестов, чтобы лучше понимать не только содержание канала, но и друг друга.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеосервис VOKA запустил новый канал для детей с ярким названием «Рыжий». Это единственный детский телеканал, в котором программы идут с сурдопереводом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Внезапный американец. Что не так в сериале «Коп»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика