Лунный календарь садовода и огородника с 28 мая по 11 июня

С 28 мая (21.32*) по 31 мая (7.43)
Луна в Овне
Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Посев теплолюбивых овощных однолетников, в том числе фасоли и тыквенных. Высадка рассады. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.
Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Посев теплолюбивых овощных однолетников, в том числе фасоли и тыквенных. Высадка рассады. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.
С 31 мая (7.43) по 2 июня (14.48)
Луна в Тельце
Посев теплолюбивых овощных однолетников, в том числе фасоли и тыквенных. Высадка рассады. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.
Со 2 июня (14.48) по 4 июня (19.17)
Луна в Близнецах
Дни новолуния — только лёгкий уход за почвой и растениями, исключая полив.
С 4 июня (19.17) по 6 июня (22.16)
Луна в Раке
Посев теплолюбивых овощных, в том числе тыквенных (огурцы, кабачки и т. п.), высадка в открытый грунт овощной и цветочной рассады. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.
С 6 июня (22.16) по 9 июня (0.45)
Луна во Льве
Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Закладка нового газона.
С 9 июня (0.45) по 11 июня (3.29)
Луна в Деве
Деление, посадка и пересадка травянистых многолетников, контейнерных (с комом земли на корнях) деревьев и кустарников. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.