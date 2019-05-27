Лунный календарь садовода и огородника с 28 мая по 11 июня

Источник материала: Аргументы и факты

С 28 мая (21.32*) по 31 мая (7.43)

Луна в Овне

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Посев теплолюбивых овощных однолетников, в том числе фасоли и тыквенных. Высадка рассады. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Посев теплолюбивых овощных однолетников, в том числе фасоли и тыквенных. Высадка рассады. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.

С 31 мая (7.43) по 2 июня (14.48)

Луна в Тельце

Посев теплолюбивых овощных однолетников, в том числе фасоли и тыквенных. Высадка рассады. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.

Со 2 июня (14.48) по 4 июня (19.17)

Луна в Близнецах

Дни новолуния — только лёгкий уход за почвой и растениями, исключая полив.

С 4 июня (19.17) по 6 июня (22.16)

Луна в Раке

Посев теплолюбивых овощных, в том числе тыквенных (огурцы, кабачки и т. п.), высадка в открытый грунт овощной и цветочной рассады. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

С 6 июня (22.16) по 9 июня (0.45)

Луна во Льве

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Закладка нового газона.



«Вредные» советы от бывалого дачника. Какие правила иногда можно нарушить Подробнее

С 9 июня (0.45) по 11 июня (3.29)

Луна в Деве

Деление, посадка и пересадка травянистых многолетников, контейнерных (с комом земли на корнях) деревьев и кустарников. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.