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«20 лет - не повод дуть щеки». «J:морс» отметит юбилей туром по Беларуси

28.05.2019 10:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа «J:морс» представит юбилейную программу «20 лет. Полет норм!» в столичном Prime Hall 2 ноября. На осень также запланированы концерты во всех областных и крупных районных центрах Беларуси. Вот подробности.


Фото предоставлено организаторами

Фронтмен коллектива Владимир Пугач делится:

—  20 лет — не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура. Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах, и, конечно же, показать совершенно новые.

График тура: 18 октября — Брест (ДК профсоюзов), 26 октября — Могилев (ОЦТ), 2 ноября — Минск (Prime Hall), 9 ноября — Витебск (КЗ «Витебск»), 15 ноября — Гомель (ОКЦ), 23 ноября — Гродно (клуб «База»). Список концертов будет дополняться — за новостями следите на AFISHA.TUT.BY.

Когда: 2 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: фан-зона — 35 рублей (первые 100 билетов), после 40 рублей. Сидячие места — от 55 до 80 рублей.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Группа «J:морс» представит юбилейную программу «20 лет. Полет норм!» в столичном Prime Hall 2 ноября. На осень также запланированы концерты во всех областных и крупных...
 
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