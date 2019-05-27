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«20 лет - не повод дуть щеки». «J:морс» отметит юбилей туром по Беларуси
Источник материала: Tut.by
Группа
Фронтмен коллектива Владимир Пугач делится:
— 20 лет — не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура. Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах, и, конечно же, показать совершенно новые.
График тура: 18 октября — Брест (ДК профсоюзов), 26 октября — Могилев (ОЦТ), 2 ноября — Минск (Prime Hall), 9 ноября — Витебск (КЗ «Витебск»), 15 ноября — Гомель (ОКЦ), 23 ноября — Гродно (клуб «База»). Список концертов будет дополняться — за новостями следите на AFISHA.TUT.BY.
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Группа «J:морс» представит юбилейную программу «20 лет. Полет норм!» в столичном Prime Hall 2 ноября. На осень также запланированы концерты во всех областных и крупных...
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