Источник материала: Новости Волковыска

В рыболовных угодьях Беларуси вводится запрет на ловлю сома, нарушителям грозит штраф и уголовная ответственность.

В Гродненской области запрет будет установлен с 31 мая по 1 июля, в Гомельской и Брестской области запрет на лов сома начал действовать с 19 мая и продлится по 20 июня. Запрет на лов сома связан с тем, что начинается период его нереста.

Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдётся нарушителям в 12 базовых величин (306 рублей). Кроме того, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.35 КоАП Республики Беларусь административный штраф – до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы. А в случае, если вред, нанесенный окружающей среде превысит 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело по статье 281 УК Республики Беларусь.

Берегите природу!

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Белов

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