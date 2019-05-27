Источник материала: Новости Волковыска

В гости на телеканал «Гродно Плюс» и в студию радио «MFM 105.0» в это понедельник заглянули воспитанники Волковысского детского дома. В рамках всереспубликанской акции «Профсоюзы – детям» ребятам устроили настоящий праздник профсоюзные активисты Гродненского филиала «Банка развития».

Экскурсия по закулисью телевидения и радио была не только интересной и познавательной, но и профориентационной – это лейтмотив акции «Профсоюзы – детям» в этом году. Ребята посещают различные предприятия, в том числе также промышленные, узнают нюансы профессии «изнутри» – такое знакомство может стать толчком для развития ребят в той или иной специальности. Впрочем, даже если не принимать во внимание пользу такого решения, само по себе посещение телевидения и радио и возможность своими глазами увидеть, как создаются программы – уже запоминающийся для детей момент. Ребята попробовали себя в роли инженеров монтажа, ведущих новостной программы и ди-джеев за радиопультом.

Диана Евец, воспитанник Волковысского детского дома:

-Я узнала, что в Гродненской области есть телевидение, есть видеокамеры, есть много всяких приспособлений. + На радио мы посмотрели прослушивание, разговаривали.

Александр Бондаревич, воспитанник Волковысского детского дома:

-Я узнал, что ведущие не учат текст наизусть, а им помогает суфлёр. Они сидят и читают текст с экрана.

Вместе с воспитанниками Волковысского детского дома гуляли по «Гродно Плюс» также и сотрудники Гродненского филиала «Банка развития», которые и захотели устроить ребятам такой полномасштабный праздник в преддверие Дня защиты детей. Вместе с впечатлениями дети получили также небольшие подарки, сувениры от банка и наборы для чаепития – в детском доме есть комната социальной адаптации, где ребята приучаются вести хозяйство самостоятельно – там эти уютные подарки, признались дети, будут очень кстати. Кроме того, в программе праздничной поездки из Волковыска в Гродно у ребят значилось посещение Гродненской пожарной каланчи, парка с аттракционами и зоопарка – старейшего в Беларуси, а после – поедание пиццы в компании сотрудников банка.

Лариса Дудич, председатель первичной профсоюзной организации Гродненского филиала «Банк развития Республики Беларусь»:

-Мы сами, наш коллектив под впечатлением, что мы можем все вместе принять участие, побыть с этими детками. Это, конечно, очень маленькая частица, которую мы можем вложить, донести, но нам искренне приятно воспользоваться вот такой акцией.

Подпишитесь на наш канал в