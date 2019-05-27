Плотоядные бактерии уничтожили часть тела американца

Источник материала: Tut.by

Крис Гордон, 44-летний преподаватель из Миннесоты, проснулся с крупной шишкой на локте неизвестного происхождения. Врачи посоветовали ему не беспокоиться, указывая на то, что, скорее всего, это обычное воспаление или новое образование наподобие целлюлита. Однако несколько часов спустя мужчина почувствовал сонливость и тошноту, а потому вечером повторно обратился в клинику — и врачи поняли, что ситуация намного серьезнее, чем они думали. Об этом пишет « Популярная механика ».





На вертолете Гордона доставили к клинику Майо, где ему был поставлен диагноз — некротический фасциит. Это бактериальная инфекция, которая медленно пожирает кожу, жир и ткани вокруг мышц.

«Представьте, что в сердце сухого леса разгорается пожар, и единственный способ остановить его распространение — это опередить стихию контролируемым поджогом. Для этого нужно убрать все деревья на пути пламени прежде, чем оно будет использовать их в качестве топлива. А теперь представьте, что лес — это ваша кожа, а огонь — фасциит», поясняет сам Крис.

Он провел две недели в отделении интенсивной терапии и еще шесть в общем отделении, где ему давали обезболивающие и препараты для уменьшения свертываемости крови. Спустя 65 дней он покинул больницу, но еще 10 месяцев получал амбулаторную помощь.

За все время он лишился внушительной части кожного покрова, но в результате бактериальную угрозу удалось ликвидировать. Ему удалось реабилитироваться, и с тех пор Крис радикально поменял свой образ жизни — он увлекся боксом, водными лыжами и футболом, а недавно еще и получил черный пояс по таэквондо.