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В проблемном доме на Широкой надо укрепить еще 10 колонн: предварительные итоги комиссии
Источник материала: Tut.by
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Усилить нужно еще десять колонн
Чтобы как следует обследовать дом на Широкой, ЖКХ Советского района заключило договор с НПУП «Стройреконструкция». Специалисты должны были исследовать изменения технического состояния несущих конструкций здания, проанализировать результаты наблюдений, выдать рекомендации по предотвращению опасных последствий, а также провести мониторинг здания до конца года.
Обследование дома специалисты УП «Стройреконструкция» и ЖКХ Советского района
О том, как это было и к какому выводу пришли специалисты, REALTY.TUT.BY рассказал Сергей Алехна, директор КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Советского района Минска»:
— Еще до работы специалистов «Стройреконструкции» ЖЭУ № 1 оперативно провело визуальное обследование, составило акты, зафиксировало все на фото (трещины, отслоение штукатурки и так далее). Это впоследствии сыграло положительную роль: мы передали все это специалистам «Стройреконструкции» для дальнейшего анализа и работы. В первую очередь они обследовали все несущие колонны в подвале, а дальше пошли по этажам. Сейчас уже полностью обследованы все колонны дома (а их ни много, ни мало 1234) и все подвалы.
Официального заключения по дому пока нет. Но предварительно, отмечает Сергей Алехна, уже можно говорить о десяти дефектных колоннах, которым потребуется усиление.
— В первом подъезде надо будет укрепить две колонны. Они не критичны, как была колонна во втором подъезде, и им точно не нужно укрепление двутаврами. О том, какое именно техническое решение будет по этим колоннам, пока еще сказать не могу. Возможно, это будет металлический уголок с обвязкой.
Во втором подъезде специалисты обнаружили шесть колонн, которым нужно усиление: одна из них в квартире на втором этаже, которая служит продолжением той самой колонны, которую укрепляли двумя двутаврами. Остальные пять проблемных колонн — в подвале.
— В третьем подъезде требуется усиление двум колоннам: в подвале и при входе в него. Но работы будут уже не такой сложности, как во втором подъезде.
Сергей Алехна рассказал, что по колонне в третьем подъезде уже есть техническое и проектное решение. Сейчас специалисты дорабатывают смету. ЖКХ уже направило письмо в «Стройтрест № 1» о заключении договора на выполнение строительных работ. По такой же схеме будут отработаны все остальные колонны.
«В доме 17 перепланировок — и все узаконены»
— Был слух, что кто-то не пускал в свои квартиры специалистов для обследования, потому что якобы были сделаны незаконные перепланировки. В частности, например, убраны несущие стены. Нашлось ли этому подтверждение?
— Мы приняли это во внимание и в ходе обследования квартир эксплуатирующей организацией обращали внимание и на перепланировки. На весь дом оказалось 17 квартир с перепланировками. Но претензий ни к кому не было: проверка документов показала, что все перепланировки были узаконены в установленном порядке.
Дом мониторится ежедневно
— Сергей Владимирович, жильцы говорили, что даже после обследования дома и их квартир, они продолжают фиксировать новые трещины. Нормально ли это, дом точно не падает?
— Все «проблемные» колонны рабочие и они не такие, как была та, что во втором подъезде. Все они будут укреплены по алгоритму, о котором говорилось выше. Сам дом как был, так и остается на контроле: специалисты провели лазерное сканирование всего здания и установили повсеместно датчики (оранжевые маячки по фасаду). Ситуация мониторится ежедневно и, честно скажу, у обследователя нет никого опасения по этому поводу. Напомню, даже после проведения всех ремонтных работ по колоннам, с которыми никто затягивать не будет, «Стройреконструкция» до конца года будет мониторить дом.
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Глава ЖКХ Советского района рассказал, каким будет алгоритм дальнейших действий и заверил, что дом не вызывает опасений.
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