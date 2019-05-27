В проблемном доме на Широкой надо укрепить еще 10 колонн: предварительные итоги комиссии

Источник материала: Tut.by

О проблемах новостройки на улице Широкой, 3 в Минске общественность узнала 26 апреля: в этот день из нее эвакуировали всех жильцов. Оказалось, что во втором подъезде дома обнаружили дефект несущей колонны и для его устранения в целях безопасности пришлось вывести всех людей. Колонну укрепили двутаврами, но проблемы у жильцов продолжались : в стенах появлялись новые трещины, сыпалась штукатурка, а в третьем подъезде обнаружилась еще одна проблемная колонна. Панику людей местные власти погасили тем, что пообещали обследовать весь дом, а потом еще мониторить его состояние до конца года. Сейчас здание полностью обследовано и уже можно говорить о предварительных результатах, которые сделала специальная комиссия. Подробнее — читайте в материале.





Усилить нужно еще десять колонн

Чтобы как следует обследовать дом на Широкой, ЖКХ Советского района заключило договор с НПУП «Стройреконструкция». Специалисты должны были исследовать изменения технического состояния несущих конструкций здания, проанализировать результаты наблюдений, выдать рекомендации по предотвращению опасных последствий, а также провести мониторинг здания до конца года.

Обследование дома специалисты УП «Стройреконструкция» и ЖКХ Советского района начали еще 13 мая. В доме, напомним, 144 квартиры и примерно 380 жильцов. Специалистам нужно было обойти все квартиры, нежилые помещения, подвалы и места общего пользования, а также обследовать 1234 колонны.



Колонна в третьем подъезде, которую обнаружили сами жильцы. Фото: предоставлено жильцами дома

О том, как это было и к какому выводу пришли специалисты, REALTY.TUT.BY рассказал Сергей Алехна, директор КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Советского района Минска»:

— Еще до работы специалистов «Стройреконструкции» ЖЭУ № 1 оперативно провело визуальное обследование, составило акты, зафиксировало все на фото (трещины, отслоение штукатурки и так далее). Это впоследствии сыграло положительную роль: мы передали все это специалистам «Стройреконструкции» для дальнейшего анализа и работы. В первую очередь они обследовали все несущие колонны в подвале, а дальше пошли по этажам. Сейчас уже полностью обследованы все колонны дома (а их ни много, ни мало 1234) и все подвалы.

Официального заключения по дому пока нет. Но предварительно, отмечает Сергей Алехна, уже можно говорить о десяти дефектных колоннах, которым потребуется усиление.

— В первом подъезде надо будет укрепить две колонны. Они не критичны, как была колонна во втором подъезде, и им точно не нужно укрепление двутаврами. О том, какое именно техническое решение будет по этим колоннам, пока еще сказать не могу. Возможно, это будет металлический уголок с обвязкой.

Во втором подъезде специалисты обнаружили шесть колонн, которым нужно усиление: одна из них в квартире на втором этаже, которая служит продолжением той самой колонны, которую укрепляли двумя двутаврами. Остальные пять проблемных колонн — в подвале.

— В третьем подъезде требуется усиление двум колоннам: в подвале и при входе в него. Но работы будут уже не такой сложности, как во втором подъезде.

Сергей Алехна рассказал, что по колонне в третьем подъезде уже есть техническое и проектное решение. Сейчас специалисты дорабатывают смету. ЖКХ уже направило письмо в «Стройтрест № 1» о заключении договора на выполнение строительных работ. По такой же схеме будут отработаны все остальные колонны.

«В доме 17 перепланировок — и все узаконены»

— Был слух, что кто-то не пускал в свои квартиры специалистов для обследования, потому что якобы были сделаны незаконные перепланировки. В частности, например, убраны несущие стены. Нашлось ли этому подтверждение?

— Мы приняли это во внимание и в ходе обследования квартир эксплуатирующей организацией обращали внимание и на перепланировки. На весь дом оказалось 17 квартир с перепланировками. Но претензий ни к кому не было: проверка документов показала, что все перепланировки были узаконены в установленном порядке.

Дом мониторится ежедневно

— Сергей Владимирович, жильцы говорили, что даже после обследования дома и их квартир, они продолжают фиксировать новые трещины. Нормально ли это, дом точно не падает?

— Все «проблемные» колонны рабочие и они не такие, как была та, что во втором подъезде. Все они будут укреплены по алгоритму, о котором говорилось выше. Сам дом как был, так и остается на контроле: специалисты провели лазерное сканирование всего здания и установили повсеместно датчики (оранжевые маячки по фасаду). Ситуация мониторится ежедневно и, честно скажу, у обследователя нет никого опасения по этому поводу. Напомню, даже после проведения всех ремонтных работ по колоннам, с которыми никто затягивать не будет, «Стройреконструкция» до конца года будет мониторить дом.

История кратко: Напомним, многоквартирный дом на улице Широкой, 3 сдали в эксплуатацию в 2013 году. Заказчиком строительства был УКС Советского района. При строительстве здания сменились четыре подрядные организации. Жильцы предполагают, что первая из них, турецкая компания «Лайрон», некачественно выполнила работы по заливке несущих колонн и плит перекрытия на уровне 1−2-х этажей. Год назад жильцы заметили, что деформировалась несущая колонна во втором подъезде дома. Спустя год специалисты приступили к восстановлению ее несущей способности, ради чего 26 апреля пришлось на полдня эвакуировать всех жильцов дома. Но на этом проблемы не закончились: жильцы заметили, что дом «поехал» — появились новые трещины в квартирах и местах общего пользования. А в нежилом помещении третьего подъезда были обнаружены еще две несущие колонны, которые начали деформироваться. Местные власти пообещали, что специалистами будет обследовано все здание. Однако жильцы объединились и заняли жесткую позицию, опасаясь за свою безопасность. Люди отправили коллективное обращение в Администрацию президента, Генпрокуратуру, Минстройархитектуры и Мингорисполком.