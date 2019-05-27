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Журналист съел газету, в которой раскритиковал сборную Финляндии

28.05.2019 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею, сообщает «Чемпионат».


Фото: twitter.com/FilipSaxen

— Я написал, что нынешняя сборная Финляндии — одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал, — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения, — рассказал журналист.

Из-за массовых отказов ведущих игроков сборная Финляндии повезла на чемпионат мира второй-третий состав, в котором было 18 дебютантов первенств планеты и лишь два хоккеиста из НХЛ. Тем не менее финны, которым прочили выход не далее чем в четвертьфинал, сначала заняли 2-е место на групповой стадии, а затем победили в плей-офф чемпионов двух предыдущих лет шведов, выбили в полуфинале мегазвездных россиян, а в финале повергли Канаду. Причем канадцев они обыграли второй раз на турнире — финны одолели североамериканцев еще и на старте предварительного этапа.

Сборная Финляндии третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Прежде ей удавалось выиграть золото в 1995 и 2011 году. Причем в прошлый раз они также завоевали титул в Братиславе.

Белорусский журналист Вячеслав Федоренков в 2017 году также отличился поеданием газеты. Он сдержал свое обещание и съел страницу «Прессбола» на глазах у тренеров минского «Динамо». За год до того Федоренков заявил, что съест газету, если команда выйдет в плей-офф. Но в 2017-м «зубры» не только досрочно гарантировали себе пропуск в Кубок Гагарина, но и набрали рекордное за время выступления в КХЛ число очков в регулярном сезоне.

 
 
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Журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
 
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