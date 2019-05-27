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Журналист съел газету, в которой раскритиковал сборную Финляндии
Источник материала: Tut.by
Журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею, сообщает
— Я написал, что нынешняя сборная Финляндии — одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал, — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения, — рассказал журналист.
Из-за массовых отказов ведущих игроков сборная Финляндии повезла на чемпионат мира второй-третий состав, в котором было 18 дебютантов первенств планеты и лишь два хоккеиста из НХЛ. Тем не менее финны, которым прочили выход не далее чем в четвертьфинал, сначала заняли 2-е место на групповой стадии, а затем
Сборная Финляндии третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Прежде ей удавалось выиграть золото в 1995 и 2011 году. Причем в прошлый раз они также завоевали титул в Братиславе.
Белорусский журналист Вячеслав Федоренков в 2017 году также отличился поеданием газеты. Он сдержал свое обещание и
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Журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
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