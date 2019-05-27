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«Хорошие вроде бы, спокойные»: соседка о семье убитого в Лепеле мальчика

28.05.2019 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лепельском районе следователи изучают обстоятельства гибели двухлетнего ребенка. С признаками насильственной смерти мальчика обнаружили в хозпостройке рядом с домом, где жила семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убийство 2-летнего мальчика в Лепеле: подозревается мать и её сожитель

Перед этим мать сообщила в милицию, что ее сын пропал во время прогулки в парке. Она описала приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк, опросили возможных очевидцев. В поисках ребенка задействовали сотрудников МЧС и даже водолазов, которые обследовали дно местной реки.

«Хорошие вроде бы, спокойные»: соседка о семье убитого в Лепеле мальчика

После изучения записи камер видеонаблюдения был установлен утренний маршрут женщины. Выяснилось, что в парке она была одна.

«Хорошие вроде бы, спокойные»: соседка о семье убитого в Лепеле мальчика

Валентина Карбовская, жительница Лепеля:
Молодая семья. Мало с ними, но общались – поздороваемся утречком и все. Хорошие вроде бы, спокойные. Мужчина всегда в семь утра на работу уезжал. Жилье съемное, вторая семья что снимали.

«Хорошие вроде бы, спокойные»: соседка о семье убитого в Лепеле мальчика

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемых задержаны мать и сожитель женщины.

Люди в материале: Валентина Карбовская
 
 
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Новости Беларуси. В Лепельском районе следователи изучают обстоятельства гибели двухлетнего ребенка. С признаками насильственной смерти мальчика обнаружили в...
 
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