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«Хорошие вроде бы, спокойные»: соседка о семье убитого в Лепеле мальчика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лепельском районе следователи изучают обстоятельства гибели двухлетнего ребенка. С признаками насильственной смерти мальчика обнаружили в хозпостройке рядом с домом, где жила семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед этим мать сообщила в милицию, что ее сын пропал во время прогулки в парке. Она описала приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк, опросили возможных очевидцев. В поисках ребенка задействовали сотрудников МЧС и даже водолазов, которые обследовали дно местной реки.
После изучения записи камер видеонаблюдения был установлен утренний маршрут женщины. Выяснилось, что в парке она была одна.
Валентина Карбовская, жительница Лепеля:
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемых задержаны мать и сожитель женщины.
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Новости Беларуси. В Лепельском районе следователи изучают обстоятельства гибели двухлетнего ребенка. С признаками насильственной смерти мальчика обнаружили в...
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