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В Лепеле взорвалась пристройка к жилому дому. Двое пострадавших

28.05.2019 10:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лепеле на территории частного домовладения произошел взрыв.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем 27 мая. Было получено сообщение о взрыве.  

По прибытию на место установлено, что произошло обрушение стен и кровли блочной пристройки к жилому дому.  

В Лепеле взорвалась пристройка к жилому дому. Двое пострадавших
Фото: МЧС

72-летний хозяин дома и его супруга были доставлены в медучреждение с ожогами различной степени тяжести.  

В результате случившегося в пристройке разрушены три стены, потолочное перекрытие, а в помещении кухни повреждены потолочное перекрытие и имущество.  

В Лепеле взорвалась пристройка к жилому дому. Двое пострадавших
Фото: МЧС

Жилой дом пригоден для дальнейшего проживания. Пристройка использовалась как санузел и котельная.  

Устанавливается причина взрыва и обстоятельства случившегося. Проводится проверка.  

Весной в Бобруйске из-за взрыва в гараже погиб пожилой мужчина (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Лепеле на территории частного домовладения произошел взрыв.   По информации МЧС, происшествие случилось днем 27 мая. Было получено сообщение о...
 
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