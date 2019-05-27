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В Лепеле взорвалась пристройка к жилому дому. Двое пострадавших
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лепеле на территории частного домовладения произошел взрыв.
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По прибытию на место установлено, что произошло обрушение стен и кровли блочной пристройки к жилому дому.
72-летний хозяин дома и его супруга были доставлены в медучреждение с ожогами различной степени тяжести.
В результате случившегося в пристройке разрушены три стены, потолочное перекрытие, а в помещении кухни повреждены потолочное перекрытие и имущество.
Жилой дом пригоден для дальнейшего проживания. Пристройка использовалась как санузел и котельная.
Устанавливается причина взрыва и обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Лепеле на территории частного домовладения произошел взрыв. По информации МЧС, происшествие случилось днем 27 мая. Было получено сообщение о...
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