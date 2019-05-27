В Лепеле взорвалась пристройка к жилому дому. Двое пострадавших

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лепеле на территории частного домовладения произошел взрыв.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 27 мая. Было получено сообщение о взрыве.

По прибытию на место установлено, что произошло обрушение стен и кровли блочной пристройки к жилому дому.



Фото: МЧС

72-летний хозяин дома и его супруга были доставлены в медучреждение с ожогами различной степени тяжести.

В результате случившегося в пристройке разрушены три стены, потолочное перекрытие, а в помещении кухни повреждены потолочное перекрытие и имущество.



Фото: МЧС

Жилой дом пригоден для дальнейшего проживания. Пристройка использовалась как санузел и котельная.

Устанавливается причина взрыва и обстоятельства случившегося. Проводится проверка.