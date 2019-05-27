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«Стреляй, но не истребляй»: в Беларуси растут популяции оленей и ланей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси возросла популяция оленей. За последние пять лет этих животных стало вдвое больше – сейчас по стране их не менее 20 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот кого нельзя встретить повсеместно, так это ланей европейских. В дикой природе они прижились только на севере страны. В Верхнедвинском районе этих красавцев чуть более 700.
Юрий Шумский, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:
Сегодня в лесах водятся более 40 тысяч лосей и без малого 100 тысяч косуль. Это стало возможным благодаря планомерной работе – закупке генетически сильных особей, строительству новых оленеферм и расселению животных по территории всей страны.
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Новости Беларуси. В Беларуси возросла популяция оленей. За последние пять лет этих животных стало вдвое больше – сейчас по стране их не менее 20 тысяч, сообщили в...
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