«Стреляй, но не истребляй»: в Беларуси растут популяции оленей и ланей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси возросла популяция оленей. За последние пять лет этих животных стало вдвое больше – сейчас по стране их не менее 20 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





А вот кого нельзя встретить повсеместно, так это ланей европейских. В дикой природе они прижились только на севере страны. В Верхнедвинском районе этих красавцев чуть более 700.





Юрий Шумский, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:

Есть хороший такой призыв: «Стреляй, но не истребляй». Охотники не истребляют. Настоящие охотники заинтересованы, чтобы зверя было больше, чтоб это был не истощительный ресурс. И у нас идет наращивание численности основных видов. Это все делается для того, чтобы наши белорусские охотники получали удовольствие от общения с природой.





Сегодня в лесах водятся более 40 тысяч лосей и без малого 100 тысяч косуль. Это стало возможным благодаря планомерной работе – закупке генетически сильных особей, строительству новых оленеферм и расселению животных по территории всей страны.



