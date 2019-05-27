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Лавров: Стоит очередь желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О том, что совместная стратегия в ЕАЭС важнейшая тема для Беларуси и России, 27 мая говорили в Москве. Здесь прошла ежегодная встреча министров иностранных дел двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И Владимир Макей, и Сергей Лавров подтвердили: формат Евразийского экономического союза полностью себя оправдал. Поэтому стороны заинтересованы в дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Во время переговоров стороны обсудили весь спектр белорусско-российских отношений. В центре внимания – сотрудничество на международной арене.
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Новости Беларуси. О том, что совместная стратегия в ЕАЭС важнейшая тема для Беларуси и России, 27 мая говорили в Москве. Здесь прошла ежегодная встреча министров...
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